Мы работаем на общее благо!

- Любовь Борисовна, говорят, все люди, причастные к Дню энергетика – особенные. Что является обязательным условием в вашей работе?

- Работа в электросетях - очень ответственное дело, требующее повышенного внимания, жесткой дисциплины, выносливости, основательных знаний и серьезного практического опыта. Действительно, случайных людей в энергетике не бывает. Тот, кто отработал год и понял, что это его, остается здесь на всю жизнь. У нас таких людей много. В прошлом году, готовясь к юбилею предприятия, мы сами этому удивились. У нас многие работают 10-15 лет. Более, чем у 30 человек стаж превышает 25 лет, то есть они пришли молодыми в сложные 1990-е годы, выросли от простого электромонтера до начальников подразделений. Такая преданность делу говорит о многом. И молодежь, конечно, сегодня у нас тоже есть. Очень радует, что это талантливые, перспективные сотрудники.

- Людям нужен свет в любую погоду и в любое время дня и ночи. Когда все спокойно – никто и не вспоминает про энергетиков.

- Это, действительно, так. Работа нелегкая. Мы поддерживаем в надлежащем состоянии и проводим капремонт городских сетей, полностью занимаемся сетями наружного освещения. Зона обслуживания – город Гатчина и крупные населенные пункты Гатчинского района - Сиверская, Вырица, Тайцы, Коммунар, Дружная Горка, Кобрино.

Работаем круглосуточно зимой и летом. Наша задача – сделать так, чтобы человек всегда чувствовал себя комфортно и не замечал нашей работы. Это наш главный показатель. И чтобы его достичь – в любых обстоятельствах – наши энергетики делают свою работу качественно, быстро и надежно.

- Расскажите, пожалуйста, об итогах уходящего года и планах.

- К профессиональному празднику мы подошли с хорошими результатами. Все, что было запланировано, выполнено в полном объеме и даже больше.

Выполняли замену опор, проводили расчистку трасс и вырубку деревьев, которые угрожали падением на линии электропередач. У нас есть постоянная плановая работа, которая подразумевает обслуживание имею-щихся трансформаторных подстанций, перетяжку проводов и многое другое.

В планах работ на 2023 год уже определены конкретные задачи. В первую очередь, в поле нашего зрения – социально значимые объекты. Сейчас нацелены улучшить энергоснабжение Гатчинской больницы.

Скоро Новый год. Мы совместно с УБДХ г. Гатчины украшаем город новогодними гирляндами. В современных условиях материальные возможности не такие, как в прошлые годы. Мы собираем гирлянды из того, что было, ремонтируем их и украшаем Гатчину. Уверена, что эта работа тоже необходима. Новогоднее оформление настраивает людей на хорошее настроение и позитивные планы.

- Есть ли очевидный положительный результат от внедрения энергосберегающих технологий?

- Гатчину и Гатчинский район освещает более 12 000 светильников. Установка светодиодных светильников в городе началась шесть лет назад. В начале 2021 года мы полностью перевели Гатчину на светодиоды. Сейчас можно твердо сказать, что экономия для бюджета от замены очень существенная: от 50 процентов и больше, в зависимости от марки светодиодного светильника. В Гатчинском районе идет планомерная замена устаревших светильников на светодиодные.

- Как работает программа «Умные сети»?

- В рамках программы «Умные сети» на предприятии активно проходит внедрение передовых технологий. Проведена реконструкция оборудования с внедрением новейших приборов и телемеханического управления. На базе современных цифровых систем внедрены комплексы телемеханического управления на основных распределительных пунктах трансформаторных подстанций города, которые обеспечивают прием информации о состоянии оборудования РТП, что позволяет дистанционно проводить оперативные переключения. Все очень удобно и хорошо работает. Благодаря этому время переключения на резервные источники сократилось в разы.

Также по программе «Умные сети» мы внедрили управление уличным освещением при помощи GSM-каналов сотовой сети - система «Unilight», которая позволяет не только полностью контролировать и управлять со-стоянием сетей уличного освещение, но и снимать технические параметры с трансформаторных подстанций.

- Пока такая система работает только в Гатчине. Когда «Умные сети» придут в Гатчинский район?

- Что касается управления уличным освещением, будем пытаться в следующем году установить такую же систему в районе и расширить зону действия.

Если говорить о телемеханике, то внедрение программы «Умные сети» требует капитального ремонта оборудования на подстанциях. Это дорогостоящая задача, решаем ее пока на центральных подстанциях Гатчины. Причем, 16 подстанций нами уже охвачены. Это облегчает задачу и сокращает время работы, таким образом повышается надежность электроснабжения.

Хочу отметить, что мы вложили много сил и материальных ресурсов в обновление и ремонт. Теперь у населения нет такого количества аварийных отключений. А 10 лет назад еженедельно 2-3 раза что-то отключалось.

В районе постепенно идет замена обычных светильников на светодиодные. Не так быстро, как хотелось бы, потому что затратно.

За последние пять лет очень много материальных ресурсов вложено в Сиверскую. Поменяли опоры, капитально отремонтировали два воздушных перехода через реку, спилили аварийные деревья, приняли сети «Во-енного городка» в хозяйственное ведение предприятия. Продолжаем работу по их нормализации, ремонтируем подстанции, прокладываем новые кабельные линии. Работы в «Военном городке» по реконструкции и капитальному ремонту сетей 10/0,4 кВ будут продолжены и в 2023году.

- Ваши пожелания команде гатчинских энергетиков.

- Пользуясь случаем, в преддверии профессионального праздника и наступающего Нового года хочу поздравить всех своих коллег и ветеранов труда. Я много лет работаю и считаю, что у нас очень хороший коллектив, включая наши надежные тылы - снабженцев, бухгалтерию, эконо-мистов. Вот уж где один в поле не воин! Только команда, и только все вместе.

От всей души желаю всем здоровья, счастья и мирного неба над головой!

День энергетика – это праздник всех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. Кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической отрасли. Наконец, День энергетика – праздник всех, для кого понятия «тепло» и «свет» – это не просто слова, а целая эпоха.

В Гатчине работают несколько основных структур, которые обеспечивают электроэнергией город и район: ПАО «Россети Ленэнерго», АО «ЛОЭСК», гарантирующие поставщики ПСК «Россети Ленэнерго» и РКС «Энерго». Нужно отдать должное - в электросетевых компаниях работают отличные профессионалы. Мы довольны нашим сотрудничеством и взаимопониманием и благодарим за совместную работу.

Все задачи мы решаем коллективно – по-другому в нашей работе не получится. В сложных ситуациях находим баланс интересов, чтобы в результате потребитель видел только положительные изменения.

В этот знаменательный день поздравляю всех причастных к Дню энергетика! Желаю идеальной бесперебойной работы в своих энергосистемах! Здоровья вам на много лет, в домах всегда пусть будет свет!

- Поздравляем весь ваш коллектив с Днем энергетика и с наступающим Новым годом!

Беседовала Татьяна Можаева