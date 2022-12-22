О строительстве школ в Гатчине

- Школа на 1175 мест в микрорайоне Аэродром — большой и долгожданный проект. Сегодня организована подготовка площадки, закупка стройматериалов. Главное — процесс запустили и рассчитываем, что через 2 года дети услышат первый звонок в новой школе, – отметил Евгений Барановский.

Стройблок правительства Ленобласти также ведет переговоры с компанией-застройщиком ЛСТ о досрочном завершении строительства еще одной школы в Гатчине – на 825 рядом с ЖК «IQ Гатчина».

Фото ЛСТ