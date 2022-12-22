В съемках социального проекта, состоящего из трех документальных фильмов, приняли участие Преосвященнейший Митрофан, епископ Гатчинский и Лужский; благочинный Гатчинского округа, настоятель Павловского кафедрального собора протоиерей Владимир Феер; глава Гатчинского муниципального района, глава МО «Город Гатчина» Виталий Андреевич Филоненко; настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Вырица протоиерей Георгий Преображенский; председатель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии иерей Алексий Дудин; клирик храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Вырица иерей Сергий Чекоданов; секретарь комиссии по канонизации Гатчинской епархии Виктор Александрович Васильев.

Содержательная часть проекта носит культурно-просветительский характер. Он посвящен канонизированным православным святым и исповедникам веры, земной путь которых связан с городом Гатчиной и Гатчинским районом. Основная идея – необходимость духовной составляющей в жизни каждого человека во все времена и сохранение веры.

Особое внимание в проекте уделяется повествованию о земной жизни святой преподобномученицы Марии Гатчинской в связи с 90-летием со ее преставления. Также в проекте описан жизненный подвиг и традиции почитания святого преподобного Серафима Вырицкого.

Видеооператор проекта — Игорь Жоров, видеомонтаж - Екатерина Орлова, режиссер и руководитель проекта - Анна Абикулова. Директор АНО «КПО «Облако» – Ольга Дудина.

Все три документальных фильма - «Святая преподобномученица Мария Гатчинская. К 90-летию со дня преставления», «Святой преподобный Серафим Вырицкий», «Святые покровители Гатчинской земли» - опубликованы на интернет-ресурсах администрации Гатчинского муниципального района и Гатчинской епархии Русской православной Церкви.

Благодарим за поддержку социального проекта "Святые покровители Гатчинской земли" Администрацию Гатчинского муниципального района. Гатчина, 2022

Координатор культурно-просветительских проектов Гатчинской епархии Анна Абикулова