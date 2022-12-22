Зарядись энергией спорта!
Гатчина и район приглашает любителей спорта 24 и 25 декабря на различные спортивные мероприятия.
25 декабря в парковой зоне «Орлова роща» пройдёт костюмированный легкоатлетический забег на 2023 метра «Новый год в каждый дом».
К участию приглашаются все желающие, по забегам:
11.00 - старт забега Дедов Морозов (обязательное условие: наличие у участника элементов костюма Деда Мороза)
11.05 - старт забега Снегурочек (обязательное условие: наличие у участника элементов костюма Снегурочки)
11.10 - старт костюмированного забега (обязательное условие: наличие у участника элементов новогоднего костюма)
11.15 - старт детского забега на 2023 метра (10 лет и младше (2012 г.р. и младше), 11-13 лет (2011 – 2009 г.р.), 14 – 17 лет (2008 – 2005) - мальчики, девочки.
Регистрация на забег https://reg.o-time.ru/start/22531
24 декабря в 11.00 в пос. Войсковицы пройдут Открытые личных соревнования Гатчинского муниципального района по игре в дартс «Новый год в каждый дом».
24 декабря в «Центре спортивных единоборств и туризма» (г. Гатчина, ул. 7-й Армии д. 19а) с 10:00 начнется фестиваль спортивных единоборств. 25 декабря в Вырице пройдут соревнования по Киокусинкай карате.
Приглашаем принять участие!
Фото Mikka Hallakas