Зарядись энергией спорта!

25 декабря в парковой зоне «Орлова роща» пройдёт костюмированный легкоатлетический забег на 2023 метра «Новый год в каждый дом».

К участию приглашаются все желающие, по забегам:

11.00 - старт забега Дедов Морозов (обязательное условие: наличие у участника элементов костюма Деда Мороза)

11.05 - старт забега Снегурочек (обязательное условие: наличие у участника элементов костюма Снегурочки)

11.10 - старт костюмированного забега (обязательное условие: наличие у участника элементов новогоднего костюма)

11.15 - старт детского забега на 2023 метра (10 лет и младше (2012 г.р. и младше), 11-13 лет (2011 – 2009 г.р.), 14 – 17 лет (2008 – 2005) - мальчики, девочки.

Регистрация на забег https://reg.o-time.ru/start/22531





24 декабря в 11.00 в пос. Войсковицы пройдут Открытые личных соревнования Гатчинского муниципального района по игре в дартс «Новый год в каждый дом».

24 декабря в «Центре спортивных единоборств и туризма» (г. Гатчина, ул. 7-й Армии д. 19а) с 10:00 начнется фестиваль спортивных единоборств. 25 декабря в Вырице пройдут соревнования по Киокусинкай карате.

Приглашаем принять участие!

Фото Mikka Hallakas