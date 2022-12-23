От трёх до пяти – срок для «великих воинов»

14 декабря с утра пораньше на электронные адреса Гатчинских школ №1, 2, 5, 7 и 8 посыпались угрозы с объявлением войны и против Российской Федерации, и против всех неверных и христиан вообще. Обещали расстрелять и забросать зажигательными бомбами все школы Гатчины. Писанина довольно невнятная и безграмотная.

Тем не менее, в школы были направлены наряды полиции, Росгвардии, МЧС, эксперты, сотрудники следственных органов и уголовного розыска. Территории обследовали. Взрывчатых веществ, взрывных устройств и иных подозрительных предметов не обнаружили.

Полиция проводит проверку. Санкция уголовной статьи за подобные «шутки» в отношении объектов социальной инфраструктуры предусматривает наказание от штрафа в полмиллиона рублей – до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.