Всегда готовы к труду и обороне!

…V фестиваль ГТО среди работников государственных и муниципальных организаций и учреждений Гатчинского района состоялся в Гатчине 23 декабря в центре развития физкультуры и спорта «Волна». На традиционный спортивный праздник, организованный Гатчинским центром тестирования ГТО, собрались 13 команд: от поселений Гатчинского района, от Росгвардии и г. Гатчины. Большеколпанское поселение было представлено двумя командами – непосредственно самого поселения и психиатрической больницы им. Кащенко.

На торжественном построении от лица администрации Гатчинского района всех приветствовал капитан команды г. Гатчины – заместитель главы администрации Марк Кравчук.

Перед началом гонки ГТО состоялось награждение призеров и победителей личного первенства II фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» «ГТО для всех!» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Учащимся Гатчинской школы № 11 и Сиверской школы-интерната, завоевавшим на II фестивале первые три места, вручили медали, грамоты и подарки.

…После инструктажа началась эстафета. Команды в полном составе должны были по очереди пройти испытания комплекса ГТО – отжимания, подъем туловища из положения лежа, прыжок в длину – и передать эстафету следующему. Побеждали самые быстрые и дисциплинированные – те, кто набрал больше всего очков и меньше всего штрафных баллов.

Каждый вид испытаний оценивался судьями. Женщины отжимались пять раз, мужчины – десять. Прыжок с места толчком двумя ногами выполнялся мужчинами на 180 см, женщинами – на 150 см. Необходимо было строго соблюдать правила передачи эстафеты и, главное, не заступать за черту – не допускать фальстарта.

Тем временем, пока шла эстафета, желающие могли отправиться в бассейн и принять участие в личном первенстве ГТО по плаванию на 50 метров произвольным стилем. Также в качестве развлекательной программы на фестивале была организована стрельба с применением стрелкового электронного компьютерного тренажера. Каждый мог попробовать выполнить норматив ГТО: сделать пять выстрелов по мишени с дистанции 10 метров из электронного оружия – аналога винтовки. Надо заметить, многие попытки были очень удачными: стреляют работники гатчинских организаций и учреждений метко, на золотой знак.

После подведения итогов состоялся парад закрытия и награждение команд, занявших первые шесть мест. В призовую шестерку вошли команды Большеколпанского, Сиверского и Коммунарского поселений. Бронзу завоевала команда Гатчинской администрации. Второе место досталось спортсменам Дружногорского поселения, и победила команда гатчинской Росгвардии. В личном первенстве по плаванию среди женщин также лучшей оказалась представительница Росгвардии – Наталья Винкель. В мужском разряде первое место на плавательной дорожке занял представитель принимающей стороны – директор спорткомплекса «Волна» Дмитрий Тимофеев.

Призерам и победителям фестиваля вручили кубки, медали, дипломы и сувениры с символикой «ГТО».

Екатерина Дзюба