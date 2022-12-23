Зинаида Поята: «Я совершенно счастлива. Жизнь прожита не зря»

Зинаида Иосифовна родилась в Красноярском крае 21 декабря 1927 года. В начале 1932 года её семья переехала в Ленинград, где на Балтийском судостроительном заводе уже трудился глава семейства. На момент начала Великой Отечественной войны Зинаиде Иосифовне было 13 лет, окончила 6 классов школы. Она и её большая семья оставались в Ленинграде на протяжении всей блокады. Выжили не все – умерли папа, братик и самая младшая сестренка.

В блокадном городе Зинаида Иосифовна рыла окопы, трудилась на лесозаготовках, работала сантехником. дежурила на чердаке во время бомбежек и работала в отряде МПВО.

После войны окончила торговую школу и осталась работать в Ленинграде. В 1948 году вышла замуж за Николая Яковлевича Поята, с которым прожила долгую, счастливую жизнь. Николай Яковлевич во время войны служил на Волховском и Ленинградском фронтах. Во время блокады был в знаменитой 17-й автобригаде на Дороге жизни, а после войны остался уже на сверхсрочную службу. Орден Красной Звезды и Отечественной войны I степени, многочисленные медали, в том числе «За оборону Ленинграда» - Родина высоко оценила военный и гражданский подвиг Николая Поята.

В 1951 году семья, в которой уже подрастали сын и дочь, переехала в Гатчину. Николай Яковлевич служил при летной части на Гатчинском аэродроме, а Зинаида Иосифовна устроилась на работу продавцом в Гатчинский торг, окончила Ленинградский торговый техникум.

На протяжении многих лет Зинаида Иосифовна трудилась продавцом, а потом и заведующей в гатчинских магазинах. Продолжала работать и на пенсии, до 68 лет. Награждена медалью «За доблестный труд», имеет звание «Ветеран труда», множество грамот и благодарностей от руководства и властей разных уровней. Пятнадцать лет была заместителем председателя в Совете ветеранов микрорайона ЛИЯФ, которым долгие годы руководил Ефим Григорьевич Штемпель.

И сейчас, в своём весьма почтенном возрасте, Зинаида Иосифовна остаётся очень бодрым и жизнерадостным человеком. Когда-то она записала для себя слова, которым следовала всю жизнь: «Слабые быстро сникают, падают. Сильные борются: жизнь — это сплошная борьба. Жизнь вообще чудесна, нужно правильно ее использовать. По жизни рядом постоянно два слова — трудно, но надо». По ее словам, везде, где бы она ни была, она отдавала всю себя.

Поздравить Зинаиду Иосифовну в день её 95-летия пришли депутат Совета депутатов города Гатчины Александр Семёнович Свердлин, председатель Гатчинского отделения организации «Жители блокадного Ленинграда» Константин Николаевич Ермаков, члены Совета ветеранов микрорайона Хохлово поле во главе с председателем Ольгой Михайловной Коноплёвой. Зинаида Иосифовна принимала дорогих гостей со своими дочерями и любимым зятем. Принимала горячо и с любовью, беспокоилась, хлопотала, угощала, вспоминала, благодарила...

За столом говорили о том, что она и сейчас остаётся на связи со всеми своими знакомыми, друзьями и коллегами по общественным организациям, в которых она состоит. У Зинаиды Иосифовны — очень дружная семья, которая всегда её поддерживает. Две дочери, пятеро внуков, шестеро правнуков... В записной книжке у неё — телефоны и даты рождения сорока только близких родственников, и со всеми она на связи.

«Я хочу сказать великое спасибо тем, кто помог мне выжить и жить, заслужив уважение окружающих меня людей, - говорит Зинаида Иосифовна. - У меня огромная, прекрасная семья. Я совершенно счастлива. Жизнь прожита не зря...»

Юлия Лысанюк