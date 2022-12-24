Виталий Филоненко: «Мой дом – Гатчина»

- Виталий Андреевич, у вас за плечами 13 гарнизонов. В 32 года вы стали командиром полка. Это же нечто исключительное!

- Я – здоровый карьерист. Военная служба к этому располагает. После Забайкальского военного округа я поступил в Военную артиллерийскую академию им. М.И. Калинина, окончил ее с отличием. После учебы меня направили в Карелию начальником штаба артиллерийского полка. Глухомань, леса и болота. Командир полка мне очень доверял, на меня было возложено много обязанностей – он готовил меня себе на замену. Так вскоре и случилось - я стал командиром полка.

А потом – развал Союза, резкое сокращение армии. Меня назначили начальником штаба 2-й артиллерийской дивизии в Пушкин, а дивизия уже попала под сокращение. И, грубо говоря, я завис в воздухе. Мне предложили должность военного комиссара. Тогда в Петербурге Собчак проводил укрупнение, объединял три округа в один, Центральный. И встал выбор: либо Центральный округ Петербурга, либо Гатчина. И мне командующий войсками Ленинградского военного округа Сергей Павлович Селезнёв сказал очень важные слова. «Кем ты будешь в Петербурге? Ты будешь «Эй, полковник!» А в Гатчине ты будешь «товарищ полковник» со всем уважением, по имени-отчеству. Потому что местная власть хочет молодого, женатого, целеустремленного и так далее. Не сошёлся предыдущий военком с местной властью». Я выбрал Гатчину, о чём ни на секунду не жалею. Тогда руководил районом Анатолий Алексеевич Ледовских, городом - Станислав Семёнович Богданов. С ними у меня сразу сложились хорошие рабочие отношения.

- Какой вам показалась Гатчина в первое посещение?

- Это был 1994 год. Я приехал в штатском, вышел на платформе Татьянино. Прошёл пешком до Киргетова и был немало удивлён внешним видом военкомата. Пока шёл, думал, ну, наверное, вот это. Нет. Тогда вот это? А тут - старое деревянное здание в начале Киргетова, дом 3. В общем, дровяное отопление, скрипучие полы и всё такое. Дверь открыл прапорщик Маковецкий. «Вы кто?» Я говорю: «Считайте, ваш будущий комиссар».

- Уже через два года после вашего прихода военкомат получил новое здание. Как удалось так быстро переехать?

- Вы знаете, всё зависит от человека, руководителя. Мне Станислав Семёнович Богданов сказал: «Никто из бывших военкомов не поднимал вопроса о новом помещении. А ты мне плешь проел. Поэтому выбирай из двух зданий». Мой выбор пал на здание бывшего детского садика на улице Киргетова, он принадлежал 157-ому заводу и проходил по военному ведомству. Министерство обороны не возражало. Садик был в их собственности. Так мы и переехали.

- Виталий Андреевич, вопрос, который задаю всем людям при интервью. Как правило, это люди, что называется «пожившие», с богатым жизненным опытом. Всё же Советской власти удалось создать человека нового типа, «советского человека» – через октябрят, пионерию, комсомол? Или человеческую природу нельзя изменить?

- Удалось. Однозначно. Я по воспитанию - советский человек.

- Вы верили в «светлое будущее», победу коммунизма?

- Да. Все верили. И я верил. Мы – такой народ, без веры нам никак нельзя. Вот смотрите, что происходило на Западной Украине и привело к очень тяжёлым последствиям. Вы же знаете, что такое «униатство»? Греко-католическая церковь. То есть обряды у них православные, но глава церкви – Папа Римский. В этой раздвоенности – очень большая проблема. Вера нам необходима, но когда она раздваивается, это приводит к беде. Что мы сейчас и переживаем.

- Чувствуется, что проблема Западной Украины не оставляет вас?

- Конечно, всё детство и молодость. Хочу подчеркнуть, тогдашних «бандеровцев» больше всего не любили местные же люди. Столько горя они принесли! Как удалось за годы «незалежности» так переформатировать сознание, ума не приложу. Бандера у них герой! Я хорошо помню тех местных жителей, что ненавидели его. А теперь он на знамёнах.

- Неизбежно, вам, как бывшему военному комиссару, – вопрос о нынешних событиях. Частичная мобилизация прошла не совсем гладко? Много жалоб в прессе и интернете.

- Я вам так скажу. Делите всю информацию напополам, а то и больше. Мы в Гатчине достаточно быстро набрали необходимое количество призывников.

- Как закончилась ваша военная служба?

- Меня готовы были назначить военным комиссаром Ленинградской области. Но повышения в звании не предполагалось. Я так подумал: «А зачем мне это нужно?» Тем более, наверное, устал. С 1994-го по 2007-ой на месте военкома. Первые годы, когда мы переезжали, было много работы. Наладить процесс, отшлифовать всё. А потом уже одно и то же. Я написал рапорт об увольнении по возрасту и уволился из рядов Вооружённых Сил.

- Чем занимались после увольнения?

- Был избран председателем союза ветеранских организаций Гатчинского муниципального района.

- Имеется в виду все ветераны? Чеченская, Афганистан?

- Да, все ветеранские организации. Но уже тогда я был и депутатом города Гатчины. Первый раз жители города доверили мне представлять свои интересы в 1996 году, и с тех пор решения своего не меняют. В 2014 году я был избран главой города Гатчины, а с 2019 года явлюсь главой города Гатчины и Гатчинского муниципального района.

- Несколько коротких вопросов. В режиме блица. Должность главы города и района, если одним словом?

- Ответственность. Ты за всё отвечаешь, и спросят прежде всего с тебя.

- Три ключевые слова в вашей жизни?

- Я человек советского воспитания. Три слова? Честь, слава и достоинство.

- А если расшифровать?

- Честь? Честность, порядочность.

- Слава?

- Всегда прославлять своё Отечество.

- Достоинство?

- На какой бы должности ни находился человек, он должен достойно выполнять свой долг.

- Виталий Андреевич, газета выходит в предновогодние дни. Никуда не деться от новогодних поздравлений.

- С большим удовольствием поздравляю всех жителей города и района с наступающим Новым годом. Новый год - это время надежд, исполнения заветных желаний, символ обновления и перемен. От всей души желаю встретить Новый год со светлыми помыслами и добрыми пожеланиями. Пусть в новом году каждый из вас добьется успеха в своем деле. Чтобы в каждой семье были достаток и уют. Чтобы были здоровы ваши родные и близкие. Чтобы радость приходила в ваши дома и в будни, и в праздники.

Андрей Павленко