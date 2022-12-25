«Кролики, Снегурочки! На старт, внимание, марш!»

25 декабря в 11 утра в Орловой роще стартовали Деды Морозы, через пять минут за ними устремились Снегурочки. А еще с интервалом в пять минут побежали взрослые атлеты в карнавальных костюмах, потом – дети. Среди участников костюмированного забега преобладали, конечно, символы наступающего года – зайцы-кролики, с ними бежала женщина-кошка, конь без пальто, лось с рогами и прочие персонажи. В составе детской команды был замечен даже Гарри Поттер. Многие принимали участие в спортивном празднике целыми семьями, и кто не бежал, тот болел за своих.

…Семья Гажа участвовала в забеге в полном составе: мама, папа и двое сыновей. Родители – Юрий и Юлия – нарядились пиратом и Красной Шапочкой. Бегать они любят и с удовольствием приняли участие в очередном предновогоднем забеге, причем весьма успешно. Глава семьи занял призовое шестое место среди мужской половины бегунов, младший сын Лев в своей возрастной категории завоевал «серебро», а старший – Макар – вышел в победители.

Как всегда, забег прошел весело, динамично, с музыкой. Мороз и солнце поднимали настроение и придавали ускорение легкоатлетам. После финиширования каждой группы проходило торжественное награждение шестерки призеров. Бегуны, занявшие первые три места, поднимались на пьедестал почета. Среди главных новогодних героев проигравших не было: в карнавальном забеге в этот раз участвовали ровно шесть Дедов Морозов и столько же Снегурочек – преодолевать 2-километровую дистанцию по снегу решились самые активные и морозостойкие.

Екатерина Дзюба