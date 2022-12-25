В Гатчине открылся терем Деда Мороза

В тереме Деда Мороза каждый увидит его личный кабинет, трон, праздничную почту, мастерскую новогодних подарков и сделает памятную фотографию с хозяином.

Желающих посетить терем и красочное интерактивное представление «Новогодние чудеса в Царстве Деда Мороза» - очень много. С песнями, хороводами и озорными играми вместе со Снегурочкой и Снеговичком у новогодней елки от души веселятся и дети, и взрослые. Также вместе и дружно зажигают на елке огни, водят хороводы, колдуют «снежный лимонад», «жарят» в волшебной духовке снежки, а потом сковородками играют ими в бадминтон. Чудеса, да и только!

В следующий раз навестить Деда Мороза в его тереме можно будет 30 декабря - в 11, 13 и 15 часов, 31 декабря - в 11 и 13 часов, 2-5 января - в 11, 13 и 15 часов; 6 января – 11 и 13 часов. Но купить билет лучше заранее!