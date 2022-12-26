Центр «Загвоздка» делится энергией творчества

Форум стал итоговым событием конкурса проектов «Солидарные сообщества», который проводится для решения проблем малых территорий силами местных сообществ, организаций и инициативных групп. Конкурс проводился в пяти регионах России — в Нижегородской, Архангельской, Самарской областях, Пермском и Приморском крае. Организаторами форума является Фонд Тимченко в партнерстве с благотворительным фондом «Добрый город Петербург».

В первый же день форума его участники приехали в Гатчину, посетив с экскурсией сразу два некоммерческих объединения нашего города - Школу третьего возраста и культурный центр «Загвоздка».

- Более пятидесяти человек из разных уголков России приехали к нам, - поделился руководитель центра «Загвоздка», художник Евгений Климов. - Это было довольно неожиданно, и мы были несколько смущены таким вниманием. Мы поделились с коллегами своим скромным опытом, и надеемся, он оказался интересен инициативным людям из других регионов.

«Наше творческое пространство побывало сегодня в гостях в другом творческом пространстве в Гатчине, - делятся своими впечатлениями участники НКО «Сельмаг в Подвязье» (Нижний Новгород). - Художник Евгений Климов культивирует здесь кинетическое искусство, и... кажется нам нужен кинетический флюгер! Изучение истории места, жизни замечательных людей, поиск улыбок и смеховых форм - это большое дело, надо перенимать такой опыт...»

Напомним, культурный центр «Загвоздка» образовался в 2020 году на базе мастерской «КлимКинетиК» художника Евгения Климова. Первый культурно-просветительский проект «Двенадцать» был посвящен знаменитым людям, прославившим Гатчину на всю Россию. Проект оказался успешным и привлек внимание многих гатчинцев и гостей из других городов. Вслед за ним руководитель центра, художник Евгений Климов придумал и сейчас воплощает в жизнь очередной проект «Веселый ветер», посвященный непосредственно кинетическому искусству. Одна из задач Евгения Климова — преобразовать небольшую гатчинскую деревеньку Загвоздка как визуально, так и в плане внутреннего содержания.

- Я рассказал нашим гостям, что здесь в Загвоздке когда-то пел великий Шаляпин, здесь бывали поэты Игорь Северянин и Константин Фофанов, - говорит руководитель «Загвоздки». - Это меняет взгляд на мир. Я теперь и сам, когда иду по Загвоздке, по-другому смотрю и на эти заборы, и на эти сугробы. Здорово, что на нас обратили внимание, ведь мы же пока такие молодые! - улыбается Евгений. - Такие встречи очень важны - во-первых, потому, что они вдохновляют нас на дальнейшую деятельность, а это значит, что то, что мы делаем, интересно и хорошо. Надеюсь, и мы вдохновили наших гостей на какие-то новые идеи... Что очень интересно — у нас очень большая страна, огромная культура. Люди приехали из разных регионов, даже из Приморья. Но нам при этом очень легко общаться, мы все — на одной волне, и это удивительно! Хорошо, что мы встречаемся друг с другом, обмениваемся таким опытом, энергией творчества. Все начинается с малого, а потом переходит в нечто большее. Главное — не останавливаться!

Юлия Лысанюк