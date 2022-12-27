Гатчина встречает «Русскую зиму»

«Цель турнира ― популяризация бадминтона, как олимпийского вида спорта, пропаганда здорового образа жизни, а также определение сильнейших спортсменов для проведения отбора в юношеские сборные команды России и национальную сборную страны. Для нас особенно важно, что в этом году пять спортсменов из Ленинградской области были включены в состав юношеских сборных команд России по бадминтону», — прокомментировал председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.

Участие во всероссийских соревнованиях «Русская зима» в Гатчине примут более 150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Калининграда, Воронежа, Тулы, Сыктывкара, Владивостока, Московской и Ленинградской областей, а также Республики Беларусь.