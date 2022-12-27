Гатчинские спасатели – лучшие в 47 регионе

27 декабря, в День спасателя России, в 42 пожарно-спасательной части состоялось торжественное построение и награждение личного состава. Гатчинских спасателей поздравляли заместитель главы администрации Гатчинского района по безопасности Тимофей Материков, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, Людмила Тептина и Олег Белов.

Все выступавшие благодарили спасателей за их благородный, сложный и опасный труд и желали успешной службы, сухих рукавов и всегда возвращаться домой к семье – здоровыми и невредимыми.

От лица гатчинской администрации Тимофей Материков вручил почетные грамоты сотрудникам 42 пожарно-спасательной части: пожарному Владимиру Звереву и водителю Кириллу Новоселову. Благодарность администрации Гатчинского района получил командир отделения 42 пожарной части Павел Чудинов. Благодарственными письмами поощрены больше десятка сотрудников 42 пожарно-спасательной части и Гатчинского отделения ГИМС.

Начальник местного пожарно-спасательного гарнизона, подполковник внутренней службы Александр Уланенко вручил особо отличившимся награды. Знак отличия 1 степени получил ведущий инженер Юрий Потарский, знак отличия 2 степени – начальник караула Эдуард Кондрахин. Знаком отличия 3 степени награжден водитель Андрей Соколов.

В ходе торжественного мероприятия были поощрены и юные друзья спасателей. Дипломом 1 степени ГУ МЧС России по Ленинградской области за победу в конкурсе авторского стихотворения, посвященного Дню матери, в возрастной категории до 14 лет награжден Егор Аникеенко. Диплом 2 степени получил Магомедрасул Магомедов.

Диплом победителя 3 степени в конкурсе детских рисунков «Спасатель – работа отважных» вручили Веронике Максимовой.

Напомним, День спасателя был установлен 27 декабря 1990 года, когда был образован Российский корпус спасателей – предтеча современного МЧС. Сегодня это Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В этом году чрезвычайному ведомству исполнилось 32 года.

Екатерина Дзюба