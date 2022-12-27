У самбо в Ленинградской области - большой потенциал, но для его реализации предстоит серьезная работа

В обсуждении приняли участие представители комитетов общего и профессионального образования и по физической культуре и спорту, курирующих реализацию на территории Ленобласти госпрограммы «Самбо в школу», куратора проекта «Zа самбо» партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Павел Коржавых, руководители спортивных объединений 47-го региона.

«Самбо - уникальная боевая практика, основанная на базе различных видов боевых искусств. По сути, оно - наше национальное достояние, которое играет большую роль не только в физическом воспитании детей и молодежи, но также в образовании, гражданском и патриотическом воспитании, а потому должно быть востребовано и в школах, и в других образовательных учреждениях», - дополнила коллегу по палате председатель комиссии Вероника Каторгина.

Реализация проекта в Ленинградской области началась в 2018 году, изначально в проект вошли все 18 муниципальных образований 2-го уровня, в каждом была выбрана школа, ставшая ресурсным районным центром по самбо. В числе основных задач на первом этапе стало приобретение оборудование и подготовка тренерского состава. Решение кадрового вопроса взял на себя Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина. За истекший период ситуация несколько изменилась - в трех районах в настоящее время обучение детей самбо на базе школьных спортивных клубов приостановлено, а во Всеволожском и Приозерском районах в проект вошли еще по одной школе.

Выступающие обозначили проблемы, а также перспективные задачи. В первую очередь, необходимо вернуть школьное самбо в районы, выпавшие из проекта, усилить интерес детей и родителей к этому виду единоборства и увеличить охват школьников, вовлеченных в занятия самбо. Также Ленинградская область готовится к участию в проекте по обучению самбо учащихся учреждений профессионального образования, прежде всего - колледжей и техникумов.

Говоря о популяризации самбо как вида спорта, специалисты рассматривают два направления: массовый спорт и спорт высоких достижений, однако развитие массового спорта невозможно, пока родители и юные спортсмены не будут простимулированы возможностями развития за пределами школьных клубов. Необходима пирамида спортивных учреждений для спортсменов различного уровня, включая региональный центр подготовки спортсменов, а это серьезный шаг и не менее серьезные финансовые затраты.

По информации, представленной заместителем председателя комитета по физкультуре и спорту Ленобласти Оксаной Лагодой, самбо занимаются около 2700 человек, из которых около 100 ведут спортивную подготовку, показывают серьезные результаты, входят в областную сборную. Уровень развития самбо в регионе на сегодняшний день не достаточен, чтобы региональная Федерация самбо могла претендовать на включение данного вида спорта в перечень базовых видов спорта, имеющих особую государственную поддержку региона. Критериев, установленных на федеральном уровне, немало, и связаны они, в первую очередь, с показателями охвата территории, наличием спортивных клубов и специализированных отделений для спортсменов. Участники совещания высказали мнение о необходимости проведения мероприятий, которые позволят активно развивать самбо, и в дальнейшем включить его в региональный базовый перечень. При этом они предложили на детском уровне не разделять спортивные клубы, в которых преподаются 2 близких вида борьбы - дзюдо и самбо, тем более, по словам И. Лавренович, руководители Федерации дзюдо готовы поддержать своих коллег-самбистов. Такое разделение требуется на взрослом уровне, и спортсмены, достигнув определенного возраста и уровня мастерства, осознанно и аргументировано сами сделают свой выбор.

В рамках обсуждения также прозвучал еще ряд практических предложений по популяризации самбо в Ленинградской области: заместитель председателя ОП Ленобласти Дмитрий Пуляевский считает необходимым повышать статус единоборства на «спортивном поле» 47-го региона, делать массовую ставку на доступность занятий в школьных спортивных клубах, чтобы улучшить привлекательность занятий самбо для родителей и учащихся.

Рабочая группа обобщит предложения, как прозвучавшие в ходе обсуждения, так и направленные в Общественную палату его участниками по итогам встречи.





Ольга Безбородова, пресс-секретарь Общественной палаты Ленинградской области