«Гатчинская ёлка желаний» дарит радость

Благотворительная акция «Гатчинская елка желаний» проходит третий год. Ее организатор – администрация Гатчинского района, а основная задача – подарить радость детям с особенностями развития, ребятам из малообеспеченных семей, а также детям военнослужащих, проходящих службу в зоне проведения специальной военной операции.

В ноябре в фойе благотворительного фонда «Теплый Дом» был установлен «волшебный» ящик, куда гатчинские ребятишки опускали письма Дедушке Морозу. В итоге в акции приняли участие около 200 детей. И каждого из них ждет встреча с Дедом Морозом.

Торжественная предновогодняя встреча в резиденции Деда Мороза, которая открылась в Гатчинском Доме культуры, организована для каждой семьи в отдельности. Для малышей разыгрывается веселое новогоднее представление с чудесами, играми и хороводами. А родители подпевают новогодние песни, дружно аплодируют и снимают происходящее на добрую память.

Затем Дед Мороз приглашает всех в свой терем, снимает шарик с «Елки желаний» и вручает подарки, подготовленные благодаря поддержке добрых «волшебников» - депутатов, чиновников, руководителей предприятий, организаций и предпринимателей. Мечты у детей разные: кто-то хочет получить от Деда Мороза конструктор, кто-то часы, а кто-то «хрустальные туфельки».

«Елка желаний» продолжает дарить праздничное настроение гатчинским семьям. Тот, кто уже получил подарки, делится в социальных сетях положительными эмоциями: «Хотим выразить благодарность за отличные подарки и добрую сказку. Волшебный, новогодний мир создан с большой душой!»

Татьяна Можаева