Команда добрых дел подводит итоги

В зале собрались участники гатчинской Команды 47. С приветственным словом к приглашенным обратились руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

Поздравляя всех с наступающим Новым годом, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим говорила о том, что принес нам 2022 год, и выразила искреннюю благодарность гатчинцам – за поддержку и единение.

- Это год испытаний и скорби. Год созидания во имя нашей великой страны и малой родины. Я благодарю всех за нашу общую работу, низкий поклон труженикам села, промышленности, предпринимателям. Всем, кто каждый трудовой день этого года творил историю нашей земли. Особая благодарность тем, кто сейчас защищает нашу страну, и их семьям – за мужество, терпение и стойкость, – сказала Людмила Николаевна.

С наступающим Новым годом и Рождеством гатчинццев поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Олег Белов, Александр Русских и Людмила Тептина.

В этот вечер вручались награды представителям Команды 47. Было около сотни награжденных в разных номинациях: «Команда роста», «Команда нашего двора», «Команда экологии», «Команда безопасности», «Команда – в спорте», «Молодость в команде», «Команда впечатлений», «Команда здоровья», «Команда знаний», «Команда в работе», «Команда заботы». В числе тех, кто получил благодарности, - представители гатчинских предприятий и организаций, оказывающих помощь мобилизованным и добровольцам, общественники, медицинские работники, учителя, воспитатели, спортсмены, предприниматели, работники агропромышленного комплекса и ЖКХ, волонтеры, представители МЧС и одаренные дети, деятели культуры и многие другие.

В концертной программе принимали участие творческие коллективы Гатчины.

Гатчинская Команда 47 – Команда добрых дел – готова встречать 2023 год и его вызовы.