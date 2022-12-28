В Гатчине обсудили историю и культуру старообрядчества

Напомним, Центр изучения и сохранения русской старины образовался и действует на базе Ламповской старообрядческой общины. Эта автономная некоммерческая организация выиграла грантовый конкурс Гатчинского района на реализацию культурно-просветительского проекта «Русь потаённая: история и культура старообрядчества».

Проект представлял собой лекторий выходного дня. В его рамках, с мая по ноябрь 2022 года, в Центре проходили различные занятия, лекции, семинары, мастер-классы, круглые столы, посвященные истории и культуре старообрядчества. Практические занятия по церковнославянской каллиграфии и литью восковых свечей, традиции древнерусского знаменного пения, малоизвестные страницы истории русского музыкального искусства, напевы поморской старообрядческой традиции — все это можно было увидеть, услышать и сделать своими руками в этом году в деревне Лампово.

Логическим завершением проекта стал круглый стол в коворкинг-центре в Гатчине, за которым собрались ученые и сотрудники музеев из Ленинградской, Московской, Новгородской, Ярославской областей, представители Гатчинской администрации и активисты, чтобы обсудить проблемы и перспективы сохранения истории и культуры старообрядчества.

Председатель старообрядческой общины Лампово, ученый секретарь Кунсткамеры, кандидат исторических наук Денис Ермолин напомнил, что проект реализуется при поддержке администрации Гатчинского района и администрации Дружногорского поселения.

О конструктивном опыте взаимодействия органов государственной власти и представителей старообрядческих общин в деле знакомства светского общества с богатыми традициями и культурой староверов рассказал глава администрации Дружногорского поселения Игорь Отс. По его словам, на территории поселения создаются все условия для укрепления межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития культуры народов Российской Федерации. Особо он отметил важность сохранения уникального исторического наследия в некоторых населенных пунктах поселения.

Неотъемлемой частью нашей истории является старообрядческая община деревни Лампово, которую называют сохранившимся заповедником Русского Севера под Петербургом. Староверы живут здесь, начиная с XVIII века. В деревне сохранились старинные старообрядческие избы, воссоздается местная религиозная община и действует единственный в Ленинградской области молельный дом во имя Святого Николы. Члены общины активно взаимодействуют и с местными органами самоуправления, и с учреждениями культуры. В том числе благодаря этому взаимодействию Центр изучения и сохранения русской старины ведет широкую просветительскую деятельность, проводит лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии, Никольскую ярмарку, которая становится визитной карточкой деревни на календаре событийного туризма Ленинградской области.

Об опыте взаимодействия Ламповской сельской библиотеки и старообрядческой общины рассказала заведующая Ламповской библиотекой Евпраксия Лукашевич.

- Наше сотрудничество началось около двух лет назад, когда общину возглавил Денис Ермолин, - отметила Евпраксия Леонтьевна. - Для Лампово это стало настоящим подарком. Мы стали организовывать совместные познавательные мероприятия. Первым из них стала встреча, посвященная Дню славянской письменности, на которой Денис Сергеевич рассказал, о чем могут поведать старинные книги. Первым мероприятием проекта «Потаенная Русь» стала Библионочь, также библиотека приняла участие в Никольской ярмарке в Лампово и во многих других событиях проекта. Параллельно с серьезным «взрослым» проектом «Русь потаённая» проходили и познавательные мероприятия для детей, причем некоторые из них пересекались. Хочется выразить огромную благодарность Денису Сергеевичу за его титанический труд и за организацию таких интереснейших встреч. Читатели библиотеки, жители нашей деревни, члены старообрядческой общины очень благодарны всем лекторам, которые участвовали в наших встречах в Лампово.

О том, как складываются взаимоотношения старообрядческих общин и государственных организаций культуры, рассказал гость Гатчины - кандидат культурологии, научный сотрудник Новгородского музея-заповедника и старший научный сотрудник Новгородского университета Илья Мельников.

- Старообрядчество — одна из составляющих многовековой истории Новгорода, - отметил Илья Мельников. - На протяжении уже нескольких лет оно все чаще звучит в повестке культурной жизни города. Новгородская старообрядческая община поддерживает разные культурные проекты, активно взаимодействуя с окружающим миром. С другой стороны, стоит сказать, что старообрядчество очень строго относится к этому внешнему миру, руководствуясь понятием о чистоте веры и о границах, которые надо уважать. В целом, старообрядческие общины постепенно открываются для тех, кто хочет познакомиться со старинными русскими традициями. Они открывают выставки, проводят лекции для всех желающих.

Сергей Балашов из города Талдома (Московской области) рассказал о проблеме изучения старообрядчества в современном музее, о формах и способах репрезентации истории и культуры старообрядчества. Опытом старообрядческих общин в собирании и хранении предметов церковной старины поделился Алексей Безгодов из Великого Новгорода.

Философ, писатель и религиовед Кирилл Кожурин из Санкт-Петербурга рассказал, как восстанавливали старинный Соборный храм Знамения на Тверской улице в Петербурге. Об истории и современной жизни центра старообрядчества на Верхней Волге рассказал Лев Белов из города Тутаева Ярославской области.

Юлия Лысанюк