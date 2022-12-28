Каждый год гатчинские художники радуют жителей города новыми работами. На этот раз свои лучшие зимние работы представили Геннадий Садомовский, Надежда Пестрецова, Александра Миркушова, Юрий Чудновский, Борис Измайлов, Надежда Качуровская, Анастасия Швецова, Дмитрий Швецов и многие другие.

Как и любое другое время года, зима предоставляет безграничные возможности для творчества, как реалистичного, так и фантазийного или лирического. На выставке представлены зимние пейзажи, натюрморты, исторические зарисовки и абстрактные работы, в полной мере передающие волшебство зимней сказки и предчувствие рождественского чуда

Напомним, Гатчинское товарищество художников объединяет как профессиональных, так и самодеятельных мастеров. Среди участников ГТХ – Сергей Ильин, Иван Радюкевич и Стас Моисеев, Валерий Шевченко и Вячеслав Данилов, Владимир Марков, Анатолий Засидкевич и Юрий Кинцурашвили, Марина Фазанова, Надежда Качуровская и многие другие. Все гатчинские художники очень разные: у каждого — свое творческое направление, свои техника и почерк. Но всех их объединяет одно — любовь к творчеству и своей земле.

Выставка Гатчинского товарищества художников «Волшебные зимы узоры» будет проходить в библиотеке им. А.С. Пушкина до 20 января 2023 года.

Юлия Лысанюк