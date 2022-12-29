2022-й – год 30-летия гимназии «Апекс»

Гимназия славится высоким уровнем образования и воспитательной работы, и главная заслуга в этом принадлежит педагогическому коллективу. Учителя гимназии верны традициям, заложенным основателем «Апекса» – почетным гражданином Гатчины Рашидом Исмагиловым и первыми педагогами гимназии: быть всегда на высоте.

29 декабря, в завершение юбилейного года, сотрудникам гимназии вручили заслуженные награды – за большой вклад в дело воспитания и образования подрастающего поколения, педагогическое мастерство, творческое отношение к профессии и в связи с 30-летием школы.

По инициативе областных парламентариев – Людмилы Тептиной, Александра Русских, Олега Белова учителям объявлена благодарность Законодательного собрания Ленинградской области. Также преподаватели и сотрудники гимназии получили награды от гатчинской администрации и главы Гатчинского района В.А. Филоненко, от комитета общего и профессионального образования Ленинградской области и комитета образования Гатчинского района, от гатчинского спорткомитета и комитета по культуре и туризму.

За большой вклад в развитие системы образования, обеспечение единства процессов обучения и воспитания коллектив гимназии «Апекс» награжден почетной грамотой областного парламента.