«Безопасность жизни в современном мире»

Традиционная встреча прошла в Духовно-просветительском центре при Покровском соборе. Ее провели сотрудники ДНД и специалист Сбербанка.

Специалист Сбербанка рассказала участникам встречи, что звонки на ваш телефон с уверениями, что на вас якобы взяли кредит, не могут быть правдой по причине того, что любой, даже небольшой кредит, в Сбербанке невозможно взять без предъявления паспорта.

При совершении любых операций сотрудник банка обязан сличить внешность заявителя с предъявленным документом, а именно - с фотографией в паспорте, а информацию о счете - с паспортными данными. При оформлении кредита заявитель обязан несколько раз подтвердить заявку на кредит в присутствии специалиста банка, например, с помощью приходящих на номер телефона заявителя смс с паролем. ВСЕ действия заявителя и сотрудника Сбербанка происходят под видеокамерами, которые фиксируют весь процесс совершаемых операций.

Сотрудник Сбербанка также напомнила, что кредит до 600 тыс. рублей не требует подтверждающих справок, а кредиты свыше 600 тыс. рублей требуют ОБЯЗАТЕЛЬНО подтверждения дохода заявителя с места работы. Поэтому взятие большого кредита без предъявления паспорта и обязательных официальных справок невозможно.

У Сбербанка разработана профессиональная система безопасности, при которой утечка базы данных вкладчиков банка невозможна. Большинство баз, которыми пользуются мошенники для совершения звонков доверчивым людям - это украденные базы абонентов у операторов связи, или те данные, которые граждане сами оставляют в различных магазинах при оформлении скидок на товары и услуги.

Сотрудник Дружины рассказал и о таком виде мошенничества, когда происходит звонок якобы следователя полиции, который утверждает, что вы являетесь свидетелем в каком-то уголовном деле. Цель подобного разговора - психологическое давление на собеседника и выяснение различной информации, в том числе информации о том, в каких банках у вас размещены денежные средства. Мошенники являются очень тонкими психологами, их цель - разговорить собеседника и выяснить как можно больше вашей личной информации. Кстати, большинство подобных мошеннических звонков происходит с территорий не России, а других государств, в частности, Украины.

Главная рекомендация сотрудника Дружины и специалиста Сбербанка - положить как можно быстрее трубку и не продолжать телефонный разговор. На любое психологическое давление следует отвечать, что для выяснения любого вопроса вы обратитесь в ближайшее отделение банка. Если собеседник представляется сотрудником полиции и просит какие-то личные данные, следует ответить, что для выяснения любых вопросов пусть вызывают в отделение полиции официальной повесткой. По телефону ни в коем случае не следует отвечать ни на какие вопросы, касающиеся вашей личной жизни или ваших данных.

Очень много мошенничеств связано с телефонными звонками пожилым людям от якобы их родственников, попавших в дорожно-транспортное происшествие. Причем мошенники часто даже не знают имя вашего родственника, но как хорошие актеры играют самую настоящую театральную сценку, например, имитируют плачущий голос, слезы и паническую истерику.

Главная цель жуликов - ввести человека в стрессовое состояние (вполне логичное эмоциональное переживание за попавшего в беду родственника), в которой человек начинает совершать ошибки, - а именно сам сообщает имя родственника и готов отдать личные денежные сбережения для более благополучного разрешения ситуации, в которую попал близкий человек. Причем мошенники сами присылают вам курьера, который заберет у вас деньги. Это прямое указание на то, что в данный момент в отношении вас совершается мошенничество. В этой ситуации следует положить трубку, не продолжая разговор, и незамедлительно перезвонить родственнику.

Даже если вы не можете дозвониться до близкого человека, не следует больше отвечать на звонки и, тем более, отдавать личные денежные средства в чужие руки.

В заключение встречи участники рассказали о ситуациях, в которые попадали сами, задали вопросы по теме семинара, получили рекомендации, как действовать в той или иной ситуации.

Сотрудники ДНД готовы в круглосуточном режиме ответить на вопросы жителей города, связанные с безопасностью, по телефону: +7(964)344-54-81. Если вы попали в непонятную для вас ситуацию, вы можете набрать данный номер, рассказать о ситуации и получить рекомендации о дальнейших действиях, которые уберегут вас от беды или мошенничества.

Участникам семинара были розданы информационные листы с кратким описанием мошеннических схем и рекомендациям по действиям в таких ситуациях.

Приходите на наши ежемесячные семинары! Мы расскажем вам о наиболее распространенных мошеннических схемах, разберем все подобные ситуации и ответим на ваши вопросы! Следите за нашими анонсами!

Анна Макарычева