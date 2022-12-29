Модный прогноз от Елены Бадмаевой

Признанный мастер петербургской моды, член Международного союза дизайнеров Елена Бадмаева теперь имеет самое непосредственное отношение к Гатчине. В 2022 году Елена Саналовна возглавила «Школу дизайна» - новый современный факультет Государственного института экономики, финансов, права и технологий, который базируется в стенах некогда известного на всю страну Гатчинского швейного училища (лицея «Мода»).

Что же будет модным в 2023 году? Нам придется опять перетряхнуть весь гардероб? Вот что рассказала Елена Бадмаева.

Опять джинсы

- Мой ответ как профессионала: главное, чтобы одежда всех грела и радовала. Насколько это возможно, – радовала нас самих и наше окружение.

Я считаю, что, независимо от размера кошелька, любой человек может выглядеть вполне достойно, в первую очередь, уважая своего собеседника. Такой мой совет – общекультурный.

А в целом, надо сказать, в следующем году, так же, как и в этом, будут приветствоваться джинсы. Может быть, это кому-то не понравится, но они являются главным хитом.

Брюки, как ни странно, крайне широкие. Это особенность последнего времени. Причем, и брюки крайне широкие, и очень разная посадка на талии. Многие задаются вопросом: как такое может быть, чтобы очень разные вещи были одновременно в моде. Но это как раз символ последнего десятилетия - на любой вкус есть обязательно какой-нибудь тренд. Тот, кто любит более низкую талию и считает, что это ему подходит больше, при этом брюки широкие – будет супермодным. Если кто-то любит высокую талию – можно носить высокую.

Кожаный total look

Многие уже, может быть, привыкли к эко-коже. Она, действительно, довольно популярна. Я думаю, что для загородных жителей – это актуальный тренд, очень технологичный и практичный. Причем, любые виды кожи.

Это могут быть широкие брюки, жакеты, костюмы или полностью кожаный total look (полный образ) - когда подбирается весь комплект из кожи. Кожа продолжает быть царицей.

Не обтягивайтесь!

Третий очень важный тренд – это, по-прежнему, oversize (очень большой размер): объемная одежда, как бы с чужого плеча. Этот тренд нравится не всем. Но если кто-то не любит или не понимает эти странные большого размера пиджаки и пальто, то его можно трактовать и по-другому. Он скорее указывает на то, что вещи - не приталенные и не маленькие. Потому что многие женщины у нас любят обтянуться трикотажем, как гусеницы. А согласно этому тренду, все изделия должны быть пошире и не повторять форму тела.

Косухи и меха

Можно пользоваться еще одним трендом и быть неотразимым – это косухи, куртки с косой застежкой. Причем, для мужчин и для женщин. Когда-то это были куртки байкеров – сегодня куртки для всех.

В тренде пушистые меха и длинные меховые шубы. Они могут быть из эко-меха и из натурального меха. Но чем пушистее – тем лучше. И вообще, пальто становятся длинными. Может быть, это не практично, но очень красиво.

Красный и розовый?

Я вообще не сторонник того, чтобы нас мода ограничивала в цвете. Но так как вопрос постоянно задается каждый новый сезон, то на него всегда есть ответ.

В частности, в этом сезоне очень приветствуется красный цвет – как символ любвеобильности зверька, который будет хозяином следующего года. Точно так же, наверное, мужчинам это будет не важно, а женщинам интересно, – розовый цвет, разные его оттенки. То есть речь не идет исключительно о цикламене. Будут популярны, и это уже заметно, фиолетовый цвет и синий.

Но сначала - чистая обувь

Когда нужно для каких-то целей подняться на сцену, выйти в свет, главная рекомендация для женщин и мужчин: вы можете быть одеты как угодно, но у вас должна быть чистая обувь.

Вообще нет смысла спорить, модно или не модно: если просто обратить внимание на

обувь, то все споры развалятся. И модники, и не модники, и взрослые люди, и совсем юные должны быть в чистой обуви – это ключевой момент.

Женщинам крайне не рекомендуется выходить на сцену в сапогах. Если мы знаем, что у нас впереди визит куда-нибудь, в гости идем или посещаем общественное пространство – сегодня вообще не зазорно переобуть обувь.

Колготки в клетку – когда это уместно

Цвет колготок - очень индивидуально. Сложно давать какие-то конкретные советы, когда непонятно, о чем идет речь.

Тренд в том, что сейчас популярны колготки контрастных цветов. И желательно, чтобы они были в рисунок. Это, может быть, узор или даже клетка. А когда их надевать - все зависит от конкретного образа. Если человек одет в скромных, неярких тонах – в этом случае колготки могут продолжать цвет обуви. Яркие колготки могут быть продолжением платья. Можно играть и в ту, и в другую сторону.

Если обладательница очень тонких ног хочет это скрыть - использует более светлые колготки. Если обратная ситуация - то колготки темных тонов. Есть очень красивые коричневые тона, черные, темно-серые – они помогут завуалировать какие-то недостатки.

Главный принцип моды: мы изучаем тренды и берем только те, которые нам подходят. Они только общие заявления, из которых каждый может «надергать» что-то для себя подходящее. А цель моды – помочь человеку завуалировать недостатки и подчеркнуть достоинства.

Наряд на новогодний вечер

Могу дать общий совет - нарядиться необходимо! Обязательно подкраситься, причесаться и благоухать, но не сильно.

Подготовка к празднику является неотъемлемой частью нашего хорошего настроения.

Модный прогноз изучала Татьяна Можаева