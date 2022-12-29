Росреестр Ленобласти о реализации программы расселения аварийного жилья

Аварийное жилье в Ленинградской области, как правило, находится в отдаленных районах, где рынок вторичного рынок жилья отсутствует.

Заместитель председателя Комитета по строительству Ленинградской области Виталий Паршин: «Успешная реализация программы расселения аварийного жилья также зависит от совместной и согласованной работы строительных организаций, органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, а также регистрирующего органа».

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков: «За 2022 год Управлением разработана и успешно внедрена практика по предварительному просмотру технических планов многоквартирных домов, также в 2022 году проведена работа и дни консультаций кадастровых инженеров, которые подготавливают технические планы многоквартирных домов».

Такие меры позволяют максимально быстро поставить на кадастровый учет многоквартирные дома.

Так по состоянию на 29 декабря 2022 года были поставлены на кадастровый учет 6 домов, предназначенных для расселения аварийного жилья, 2 в Подпорожском районе, 2 в Лодейнопольском районе, 1 в Волховском районе и 1 в Кингисеппском районе. Общая площадь домов составляет 23 150 кв.м., общее количество квартир - 657.