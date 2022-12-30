«Полосатый рейс» - по Гатчине

Новогодняя развлекательная программа для детей «Полосатый рейс» - это ставшая традиционной встреча с любимыми персонажами на городских улицах и площадях, задорные игры и танцы с ними.

Перед Новым годом сказочные герои развлекали юных гатчинцев на бульваре 47 регион, на Театральной площади и на площади Богданова в микрорайоне Аэродром. Повеселились от души!

Не пропустите очередной новогодний «Полосатый рейс». Следующая встреча с Котом Леопольдом и его друзьями состоится 5, 6, 8 января.

В новогоднем экипаже веселая команда промчится по зимнему городу и побывает на трех площадках:

11.00 - 11.30 - ул. Рощинская, д.11/1, бульвар «47 регион»;

11.45 – 12.15 – ул. К.Маркса, д.22, Театральная площадь;

12.30-13.00 – ул. Зверевой, д.15, площадь Станислава Богданова

Фото: ВК «Аэродром». Гатчина