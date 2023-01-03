В оздоровительных лагерях - зимние смены

В каждом лагере – своя насыщенная программа.

Так, в детском оздоровительно-образовательном центре «Маяк» в поселке Вырица проходит зимняя смена под названием «Однажды в сказке». Для ребят организованы зимние забавы, конкурс видеороликов, интеллектуальные игры и многое другое.

В лагере «Лесная сказка» в поселке Тайцы ребята окунулись в смену под названием «Зимние приключения». Их ждут познавательны квесты, новогодний бал «В стиле волшебства», мастер-класс «Фабрика елочных украшений», конкурсно-развлекательная программа «Под шепот Рождества» и многое другое. Традиционно, в лагерь приезжают воспитанники спортивных секций и творческих коллективов. Например, сейчас в лагере отдыхают и тренируются ребята из спортивного клуба «Сокол» г. Гатчины – воспитанники тренера Александра Смирнова.

Зимние смены продлятся до 8 января.