В оздоровительных лагерях - зимние смены
Более 9 тысяч детей отдыхают в новогодние каникулы в 34 детских оздоровительных лагерях Ленинградской области, в том числе и в Гатчинском районе.
В каждом лагере – своя насыщенная программа.
Так, в детском оздоровительно-образовательном центре «Маяк» в поселке Вырица проходит зимняя смена под названием «Однажды в сказке». Для ребят организованы зимние забавы, конкурс видеороликов, интеллектуальные игры и многое другое.
В лагере «Лесная сказка» в поселке Тайцы ребята окунулись в смену под названием «Зимние приключения». Их ждут познавательны квесты, новогодний бал «В стиле волшебства», мастер-класс «Фабрика елочных украшений», конкурсно-развлекательная программа «Под шепот Рождества» и многое другое. Традиционно, в лагерь приезжают воспитанники спортивных секций и творческих коллективов. Например, сейчас в лагере отдыхают и тренируются ребята из спортивного клуба «Сокол» г. Гатчины – воспитанники тренера Александра Смирнова.
Зимние смены продлятся до 8 января.