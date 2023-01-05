«Поезд Победы» вернётся в Гатчину в январе

«Поезд Победы» – единственная в мире иммерсивная инсталляция в составе поезда. В ее основе лежит документальная история о войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника.

По словам организаторов, маршрут нового сезона проекта разработан с учетом пожеланий жителей российских городов по повторному пребыванию поезда. В Гатчине музей на колесах «Поезд Победы» уже бывал дважды – в январе и в июле 2021 года.

В 2023 году создатели поезда-музея отдадут дань памяти событиям переломного 1943 года: разгрому советскими войсками немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, прорыву блокады Ленинграда, битве на Курской дуге. Новыми пунктами маршрута в нынешнем году станут более трех десятков населенных пунктов страны, в числе которых Абакан, Барнаул, Ессентуки, Краснодар, Челябинск, Находка и многие другие, передает ТАСС.

Попасть на выставку можно только по предварительной регистрации на сайте ПоездПобеды.рф. Регистрация на посещение в Гатчине начнется после праздников.

Напомним, что экспозиция «Поезда Победы» размещена в девяти вагонах, каждый из которых посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны. Выставка включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, а также реальные предметы и вещи военного времени. Экспозиция отражает мирное время в последние часы перед Великой Отечественной войной, фронтовые истории, возвращение победителей домой. В составе поезда также представлены санитарный вагон, штабной вагон, «вагон-концлагерь», бронепоезд.

Историко-просветительский проект «Поезд Победы» запустили в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Минобрнауки РФ, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».

В 2022 году в обновленную экспозицию выставки «Поезда Победы» вошли экспонаты, предоставленные Межмузейной рабочей группой, сформированной по инициативе Российского исторического общества и российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, Музеем Победы, Музеем-панорамой «Сталинградская битва», а также Донецким республиканским краеведческим музеем, Луганским республиканским краеведческим музеем. Материалы предоставлены Федеральным архивным агентством и Государственным историческим музеем.

Фото из архива "Гатчинской правды"