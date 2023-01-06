Новый год на страницах «Гатчинской правды»

До войны преобладали детские елки и колхозные праздники. Жили по пословице: делу – время, потехе – час. Даже не час, а секунды: новогоднему празднику «Красногвардейская правда» 30-х годов посвящала несколько скупых абзацев. Были дела поважнее…

После войны – в конце 40-х – начале 50-х важные дела остались, но завоевали популярность новогодние балы-маскарады. По количеству проведенных карнавалов лидировали Гатчинский дом культуры и педучилище.

…Ушла великая, сложная, противоречивая эпоха. Но мы храним воспоминания. Наше прошлое – рядом. С пожелтевших газетных страниц нам передают новогодний привет гатчинцы XX века.

«Красногвардейская правда»

1 января 1937 года

Ёлка и маскарад в колхозе

Ребята колхоза им. Кирова любовно изготовляли игрушки на свою первую елку. Сделанные по макетам, напечатанным в детском журнале, игрушки вышли на славу. А когда елка засияет огнями, игрушки будут выглядеть еще красивее.

Ребята придут на елку в маскарадных костюмах: «снежинки», «украинцы», «казачки», «цыгане» весело закружатся в хороводе под музыку баяна. Правление колхоза приготовило ребятам подарки.

Не отстанут в веселье от детей и взрослые колхозники и колхозницы. Они больше недели готовились к колхозному балу-маскараду, придумывали костюмы поярче и пооригинальнее.

Музыкой, пением, пляской встречает колхоз имени Кирова Новый год.

Праздник колхозных ребят

Для детей колхозников Жабинского сельсовета будут устроены елки в трех школах сельсовета. Председатель сельсовета тов. Васильев П.П. выделил на елки и подарки для ребят 800 рублей.

На елках ребятам, кроме гостинцев, будут поднесены ценные подарки!

Весело проведём каникулы

Весело проведут зимние каникулы ученики школ нашего города и района. Яркими огнями загорятся елки в школах, в жактах, в учреждениях и на предприятиях района.

Особым почетом, вниманием и заботой будут окружены ребята-ударники, отличники учебы школ Красногвардейска и района. Для малышей-отличников 2-го января в 2 часа дня будет устроена в Доме культуры районная елка. Там же, днем 4-го января будет елка для отличников старших классов неполных средних школ.

Веселятся дети и взрослые

Сегодня в колхозе «Алку» Елизаветинского сельсовета будут веселиться все от мала до велика.

Для малышей-дошкольников устраивается елка на детской площадке. Ученики будут веселиться на школьной елке. А взрослые, колхозники и колхозницы, вечером соберутся в своем клубе прослушать выступления своих колхозных артистов.

Будет играть струнный оркестр под руководством библиотекаря тов. Свянни, а затем состоятся танцы.

1 января 1938 года

Ёлки будут во всех школах

Во всех школах Витинского сельсовета: в Глухове, Анташах, Витине и в неполной средней школе состоятся новогодние елки.

Ребята приготовили художественные выступления. Сельсовет выделил деньги на подарки для школьников.

Детский праздник в Жабинской школе

В Жабинской школе 3 января будет проведен детский праздник. Нарядная, пестро украшенная елка засияет яркими огнями. Ребята старших классов поставят несколько коротеньких, веселых сценок. Выступят певцы, декламаторы, рассказчики, танцоры, а также хор.

На елке все ребята получат гостинцы и подарки – интересные детские книги.

Кино и концерты

С 1 по 6 января в Доме культуры демонстрируется новый замечательный звуковой фильм «Ленин в Октябре» (днем два сеанса для детей, вечером – три сеанса для взрослых).

В ДКА сегодня идет новая кинокартина «Колыбельная песня».

1 января 1941 года

Интересные встречи

В домах отдыха ВЦСПС (ст. Сиверская) во время зимних каникул будут отдыхать 300 школьников. За это время ребята примут участие в лыжных и шахматно-шашечных соревнованиях, в карнавале и вечерах затейников. Будут демонстрироваться новейшие звуковые кинокартины. Состоится елка и несколько спектаклей.

Но самым интересным мероприятием будет встреча ребят со знатными людьми нашей страны: с Героем Советского Союза – гидрографом ледокола «Г. Седов» – В.Х. Буйницким, профессором – орденоносцем Вериго, профессором Прянишниковым, писателем Л. Раковским.

А. Красносельский

«Гатчинская правда»

1 января 1945 года

Эстрадные концерты

Сегодня и завтра в Доме культуры состоятся два эстрадных концерта Ленинградской областной филармонии под руководством дипломанта Всесоюзного конкурса мастеров эстрады Игоря Мэй.

В программе концертов манипуляционная шутка «Веселый ресторан» в исполнении Петра Ковалева.

В исполнении Игоря Мэй – фельетоны, жанровые песни. Артистка Лидия Рыжова исполнит лирические песенки. Драматические композиции и скетчи исполняют артисты Н. Быкова и В. Буров.

Произведения Чайковского и Рахманинова исполнит на скрипке артист филармонии Мирон Вейс. В концертах примут участие Ларисса Ананьева, Н. Степанова и другие.

А. Красный, директор Дома культуры

Новогодняя ёлка у таицких школьников

В торжественной обстановке прошли новогодние праздники в Таицкой школе-семилетке.

Новогодняя елка отличалась художественным и богатым нарядом. В ее убранстве принимали участие учительницы т.т. Кожина и Арефьева.

На утренней и вечерней елке не было конца ликованию школьников. Триумфом праздника была раздача детям новогодних подарков.

Отмечая замечательную работу по организации новогодних елок педагогов т.т. Кожиной, Яснецкой, Арефьевой, Гундоровой и Сатылайнен, следует сказать о том внимании, которое проявила к школе общественность.

А.С. Финкельштейн, директор Таицкой школы

1 января 1946 года

Сорван последний листок календаря

…Идут последние часы уходящего 1945 года. Многоцветными огнями засияли сотни елок в квартирах, детских учреждениях, клубах. Народ встречает новый 1946 год. Звенят бокалы. Поднимаются новогодние тосты.

12 часов. Бьют кремлевские куранты, яркими огнями вспыхивает новогодняя елка в Доме культуры. Играет оркестр, в вихре вальса кружится молодежь, звенят песни и смех, бьет ключом искрометное веселье, пылает румянец щек.

Прощай, старый славный и боевой год!

Здравствуй, радостный, многообещающий, новый 1946 год!

1 января 1947 года

У дружногорских ребят

Весело проведут зимние каникулы дружногорские пионеры и школьники.

Первого января будет елка для детей младших классов. На елку дети придут в костюмах. Второго января состоится бал-маскарад для учащихся старших классов.

Старшая пионервожатая А. Климовская

Дети торфяников едут на отдых

6 путевок в дома отдыха получат на Гатчинском торфопредприятии дети погибших фронтовиков. Свой отдых они проведут на курорте Куоккола.

25 отличников учебы поедут 4-го января на новогоднюю елку в Ленинградский Дом культуры.

А. Южанин

Ёлка на катке

Большое гулянье состоится сегодня на городском катке. На льду будет установлена ярко иллюминированная новогодняя елка. В 2 часа дня здесь состоится встреча хоккейных команд города. Вечером – большой фейерверк.

А.Н. Попков

1 января 1948

У маленьких гатчинцев

Весело встречают новогодний праздник воспитанники Гатчинского детского дома. Для детворы установлена большая, празднично украшенная елка, вокруг которой будут организованы игры и выступления юных певцов, танцоров, декламаторов.

Организации, шефствующие над детским домом, позаботились о том, чтобы их маленькие друзья весело провели каникулы. Пять воспитанников проведут праздник в гостях у шефов – рабочих Ленинграда. Для остальных детей будет организован бал-маскарад, на котором они получат новогодние подарки.

В 1947 году шефы многое сделали для своих маленьких друзей. Теперь при детском доме имеется свое подсобное хозяйство, две коровы. Шефы выделили для детского дома автомашину. Сделано все, чтобы дети росли грамотными и культурными гражданами своей великой Родины.

1 января 1950 года

Ёлка в педучилище

30 декабря ярко зажглись огни праздничной елки в Гатчинском педагогическом училище. 200 учащихся и преподавателей приняли участие в новогоднем бале-маскараде.

Вчера в гости к учащимся приехали артисты Ленинградской областной филармонии. Состоялся концерт.

Новогодний бал

До самого утра не затихала музыка в городском Доме культуры. В празднично украшенном зале под звуки эстрадного оркестра вокруг нарядной, сверкающей разноцветными огнями елки веселились гатчинцы, встречая новый, 1950 год.

1 января 1951 года

Новогодняя ёлка в школе

Яркими огнями вспыхнула елка в зале школы № 5. На новогоднюю елку 30 декабря собралось около 200 детей – учащихся младших классов. У нарядно украшенной елки состоялся детский праздник. Дети водили хороводы, пели любимые песни.

Интересный концерт подготовили к новогоднему школьному празднику юные артисты. Под руководством учительницы т. Кононенко они поставили маленькую пьесу: «Волшебное колечко».

Соня Лукашова рассказала стихотворение «Под новый год», Галя Шевеленко – стихотворение «Елочка».

Новогодняя елка и первый день каникул прошли весело и интересно.

1 января 1952 года

ТРУДОВЫЕ ПОБЕДЫ ГАТЧИНЦЕВ

Лабораториям страны

Коллектив завода «Дружная горка» встречает новогодний праздник с большими успехами.

Годовой план по выпуску товарной продукции был выполнен еще 8 декабря, а по главнейшим видам изделий значительно перевыполнен. Брак и бой посуды по сравнению с 1950 годом снижен на 225 процентов, что дало 1 миллион рублей экономии.

В результате проведения более 40 организационно-технических мероприятий резко увеличился выпуск эксикаторов. Завод досрочно выполнил заказ для Московского государственного университета. Лабораториям строек коммунизма отгружено более 100 вагонов продукции Освоен выпуск новых видов изделий 90 наименований.

Директор завода П. Некоркин

1 января 1953 года

В Гатчинском доме культуры

В ночь с 31 декабря на 1 января в Гатчинском доме культуры состоялся новогодний карнавал.

Участники самодеятельности Дома культуры выступили с чтением стихов и рассказов, с исполнением песен советских композиторов и плясок.

Сегодня днем проводится детский утренник. Состоится спектакль «Волшебная лампа Алладина». Вечером силами артистов Ленинградского малого драматического театра будет дана постановка «Шелковое сюзанэ».

Конькобежцы вышли на лёд

Стадион нашего города встретил новый 1953 год открытием катка.

Начались встречи хоккейных команд города. Вышли на лед и мастера фигурного бега.

В день нового года сотни конькобежцев заполнят стадион, ярко освещенный электрическими фонарями.

В дни новогодних каникул на стадионе устраивается для школьников елка. Будет проведен детский новогодний карнавал.

Ленинградские школьники на отдыхе в Сиверской

Сегодня на Сиверскую в дома отдыха ВЦСПС № 2 и Ленгорпромстрахкассы прибывают ленинградские школьники. Здесь, в живописной местности, они проведут свои каникулы.

Хорошо подготовился к встрече школьников дом отдыха ВЦСПС № 2. Здесь будут отдыхать 150 детей. Для них устроен каток, на середине которого красуется высокая елка. Для детей приготовлены коньки, лыжи, сани.

Ленинградский театр кукол даст для детей спектакль «Волшебная лампа Алладина». Для школьников устраиваются специальные киносеансы. Будут также проведены прогулки в лес.

1 января 1955 года

Новогодний бал-маскарад

Новогодний бал-маскарад состоялся в Гатчинском педагогическом училище. Красиво была оформлена елка. Собственные художники училища нарисовали картины по произведениям А.С. Пушкина и украсили ими зал. Был выпущен специальный номер новогодней стенной газеты, подготовлен концерт, аттракционы. На вечере проводился конкурс на лучший костюм и на лучший танец. Победителям конкурса были вручены премии.

На балу присутствовали многочисленные гости от городских организаций.

В Гатчинском доме культуры

1 января – вечер отдыха. Начало в 20 часов.

2 января – спектакль Ленинградского государственного областного Малого драматического театра «Лекарь поневоле» Мольера. Начало дневного спектакля в 15 часов, вечернего – в 20 часов.

3 и 5 января – новогодние елки.

1 января 1956 года

Дом пионеров в школьные каникулы

Кто из гатчинских школьников не знает любимой дорожки, ведущей к Дому пионеров, где ежегодно в зимние каникулы собираются сотни ребят. В этом году Дом пионеров подготовил к каникулам широкую программу развлечений. Здесь организуется 10 елок для детей различных возрастов, проводятся новогодние вечера с выступлением художественной самодеятельности и духового оркестра. Организуется поездка детей в Ленинград на оперы «Князь Игорь», «Садко», а также в театр музыкальной комедии. Артисты Ленинградской областной филармонии дадут ребятам концерт.

Праздничное веселье

30-го декабря в педучилище состоялся новогодний бал-маскарад. Одетая в яркие маскарадные костюмы молодежь заполнила верхний зал здания, где была установлена нарядно украшенная елка. Первую премию за индийский костюм получили ученицы 4 класса Людмила Фомина и Екатерина Малофеева. Зоя Смирнова была в костюме чешской пионерки. Ее друзья из Чехословакии, с которыми Зоя переписывается с течение трех лет, прислали ей галстук и шапочку, которую носят чешские пионеры. Девушке тоже вручена премия.

После большого концерта художественной самодеятельности состоялись массовые игры, литературная викторина и другие развлечения.

1 января 1957 года

Телевизоры – на усадьбах МТС

В минувшем году над служебными и жилыми постройками, расположенными на усадьбах Сиверской и Елизаветинской МТС, появились телевизионные антенны. В новом здании конторы Сиверской МТС специальное помещение отведено под красный уголок. Здесь установлен мощный телевизор «Экран».

Обзаводятся своими телевизорами и сами механизаторы. Телевизоры установлены в квартирах контрольного механика мастерских МТС т. Акимова и тракториста т. Евстафьева.

Личные телевизоры имеют главный агроном Елизаветинской МТС т. Михайлов и инженер по комбайнам и сельхозмашинам этой же МТС т. Князев.

Пятьсот буфетов сверх плана

Новый, 1957 год коллектив мебельной фабрики встречает досрочным завершением декабрьской программы. Всего за минувший год мебельщики дали для трудящихся Гатчины и Ленинградской области 6 тысяч одних только буфетов вместо 5500 по плану.

Хорошими производственными показателями ознаменовали первый год шестой пятилетки коллективы лесопильного и машиносборочного цехов. Передовые люди этого предприятия станочница т. Козельская, столяры т.т. Новиков, Корчашкин, отделочница т. Денисенко и многие другие успешно трудятся уже в счет 1957 года.

В дни школьных каникул

Интересные мероприятия проведет в дни зимних каникул городской стадион «Спартак». С сегодняшнего дня для детей ежедневно будет проводиться массовое катанье на коньках. В утренние часы ледяное поле стадиона полностью предоставляется школьникам.

В дни новогоднего праздника хоккейная команда юношей встретится на льду с юными хоккеистами Кронштадта.

1 января 1961 года

За три рубля – туристская путевка

Все сберегательные кассы продолжают выплату выигрышей по билетам Денежно-вещевой лотереи четвертого выпуска. Трудящимся нашего города и района выплачено свыше 80 тысяч рублей. Многие гатчинцы оказались обладателями счастливых билетов. Проживающий в Гатчине гражданин Гарин предъявил лотерейный билет, давший ему право получить туристскую путевку на Черноморское побережье Кавказа.

Гражданин Н. из Вырицы выиграл мотоцикл стоимостью в 5.500 рублей, а О. – ковер ценою в 1.280 руб.

Куда пойти в новогодние дни

Сегодня молодежные балы-маскарады состоятся в Таицком доме культуры, в клубе механического завода Ленсовнархоза.

1 января 1966 года

В дни школьных каникул: пионеры едут в Артек

Детская киностудия при Гатчинском доме пионеров существует уже несколько лет. За это время ее участники сумели создать немало интересных фильмов, рассказывающих о жизни гатчинских школьников. Недавно центральный Комитет ВЛКСМ наградил лучших участников студии путевками в пионерский лагерь Артек. Отдыхать на берег Черного моря поехали Валя Видонкина, Таня Ягодина, Сергей Зуев, Тамара Куркина, Галя Науменко.

1 января 1981 года

Вместе с Дедом Морозом

Возле новогодней елки Дед Мороз и Снегурочка будут вручать детям праздничные подарки. А подготовили их, красочно оформили работники магазинов Гатчинторга. Более 10 тысяч пакетов сделали они. Но особенно большая работа выпала на долю работников секции магазина № 24.

Давние узы дружбы связывают коллектив Гатчинторга и совхоз «Гатчинский». Труженики хозяйства регулярно снабжают магазины торга овощами и картофелем. И в благодарность за эту работу работники Гатчинторга расфасовали 700 подарков для детей механизаторов, полеводов, животноводов.

Приглашает новый магазин

Накануне Нового года жители нашего города получили хороший подарок – магазин электрохозтоваров (на улице Филиппова - прим.ред). В просторном помещении несколько секций. Покупатели здесь могут приобрести электротовары, стеклянную и фарфоровую посуду, ковровые изделия, приборы для стола, холодильники, электропылесосы и другие необходимые в доме вещи.

Раньше жители города вынуждены были посетить несколько магазинов для того, чтобы приобрести такие разнообразные вещи. Теперь они сосредоточены в одном месте. А в прежних магазинах на улице Киргетова и самообслуживания на рынке будут продаваться предметы бытовой химии. Магазин № 22 специализируется на продаже скобяных изделий и строительных материалов.



