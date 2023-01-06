«Русская зима» назвала имена сильнейших бадминтонистов
Всероссийские юношеские соревнования по бадминтону «Русская зима» завершились в Гатчине. Их участниками стали 167 спортсменов из 12 регионов России, а также Республики Беларусь.
Этот турнир проводится в Гатчине с 1983 года. На кортах встречаются спортсмены из разных уголков нашей страны, чтобы начать Новый год по-спортивному.
В соревнованиях серии Гран-При сезона 2023 года приняли участие юниоры и юниорки до 19 лет, юноши и девушки до 15, 17 лет, мальчики и девочки до 13 лет.
Отличных результатов добилась команда Ленинградской области, представленная спортсменами из Гатчины и Вырицы:
МО05 - Мужской одиночный разряд
3 место – Георгий Петров, Гатчина
МО07 - Мужской одиночный разряд
1 место – Георгий Сивцев, Гатчина
3 место – Всеволод Черкасов, Гатчина
МО11 - Мужской одиночный разряд
1 место – Александр Никуленко, Гатчина
МП05 – Мужской парный разряд
2 место - Георгий Сивцев, Всеволод Черкасов Гатчина
3 место – Алексей Купрацевич (Минск), Георгий Петров (Гатчина)
МП09 - Мужской парный разряд
3 место - Никита Брыков (Санкт-Петербург), Даниил Юнак (Вырица)
МП11 – Мужской парный разряд
3 место – Александр Никуленко (Гатчина), Валерий Нищих (Вырица)
ЖП05 – Женский парный разряд
3 место – Валерия Дмитриева (Одинцово), Анастасия Федорова (Гатчина)
ЖП07 – Женский парный разряд
3 место – Арина Булат (Вырица), Вероника Галашина (Гатчина)
СП11- Смешанный парный разряд
3 место – Александр Никуленко (Гатчина), Олеся Булат (Вырица)
Поздравляем спортсменов и их тренеров – Владимира Русских, Ирину Хлебко, Анастасию Кузнецову и Екатерину Викулову.
Напоминаем, что с 6 по 8 января всероссийские соревнования по бадминтону «Русская зима» пройдут между мужчинами и женщинами. Желаем успехов нашим спортсменам!
Фото: Федерация бадминтона Ленинградской области