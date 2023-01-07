Организатором конкурса выступает Общественная палата Ленинградской области. Честь Гатчинского района на областном уровне защищали ученица 1-го класса Сиверская школы №3 Ксения Беседина, ученик 4-а класса Таицкой школы Денис Стальчук и ученица 9-го класса Сиверской основной школы Екатерина Новозияйнен.

Непременной составляющей работ этого конкурса является представление «Семейного древа». С этой задачей все наши участники справились достойно. И пусть в генеалогической цепочке представлено не десять поколений, но знание судеб своих пра-, прапра- и прапрапра - бабушек и дедушек отличает работы скрупулёзным подходом к представлению своих корней.

В 2022 году из сорока участников областного конкурса номинантами названы тринадцать из 11 районов Ленинградской области. В трёх возрастных категориях объявлено девять победителей, в их числе Ксения Беседина, занявшая второе место в первой возрастной группе.

Ксения Беседина рассказала о своей семье: «У нас в школе объявили о том, что проводится конкурс на тему «Моё семейное древо – 2022. Моя семья - моя культурная традиция». Мы с мамой, Екатериной Александровной Бесединой, решили участвовать в нём и рассказать о шести поколениях нашей семьи. В каждой ветви нашего рода всегда были творческие и талантливые люди. Среди моих родственников есть военный фельдшер и медсестра, повар и регент церковного хора, учителя разных специальностей, колхозники и лесничий. Мои прабабушка Ида и прадедушка Паша (и все их предки) со стороны мамы − ингерманландские финны. Прабабушка Ида и прадедушка Паша познакомились во время Великой Отечественной войны и после освобождения вернулись в деревню Ново-Сиверская (отсюда родом мой прадед). Прадед работал лесником, сам, своими руками построил дом, прабабушка всю жизнь ткала половики и вязала рукавицы и носки. Раньше в каждой финской семье женщины это умели делать. Родная сестра прадедушки, Анна, знала все приметы, могла по ним определить перемены погоды, знала разные поговорки и предания, а ещё она вышивала рушники. Вещи, сделанные их руками, хранятся в нашем доме до сих пор.

Дедушка Саша у меня - ингерманландский финн, а бабушка Лена –русская. Её мама, моя прабабушка Фаина, была учителем иностранного языка, писала стихотворения. Ее папа, мой прапрадедушка Саша, был очень талантливым и музыкальным человеком, служил регентом в Спасо-Преображенском и Никольском соборах, писал церковную музыку, которую исполняют до сих пор. Недавно вышла книга − сборник его произведений.

Всю блокаду прапрадедушка был комендантом бомбоубежища, которое было в Спасо-Преображенском соборе. До сих пор у нас хранятся письма той поры!

Со стороны папы также много талантливых родственников. Любовь к пению они проносят сквозь поколения. Пели и прабабушки, и бабушка, и прапрадедушка в церковном хоре. Мои двоюродные брат Богдан и сестра Людмила являются участниками ансамбля народной музыки «Прикумье», который побеждает в различных конкурсах и становится лауреатом!

Моя двоюродная бабушка со своим мужем Сергеем много лет являются участниками фольклорного ансамбля «Россияночка». Я горжусь, что в моей семье очень много талантливых людей разных направленностей! Мне посчастливилось часть из них застать в живых! Я тоже хочу продолжать традиции своей семьи: занимаюсь музыкой и посещаю художественную школу».

Признания Дениса Стальчука тронули сердца членов конкурсной комиссии Общественной палаты Гатчинского муниципального района: «Хоть прадед мой был седой, в душе - всегда был молодой! Танцевал он словно птица, и вертелся, и кружился, а бабушка ему подпевала, и рядом с дедулей она танцевала».

Екатерина Новозияйнен рассказала о своей многодетной семье, где «любят рисовать, читать, рукодельничать. Мальчики помогают папе чинить машины. Девочки любят готовить, изобретать новые блюда. Многочисленные родственники - водители- автомеханики, как мой папа, продавцы, сельскохозяйственные работники, строители. Бабушка (мать моего отца), Нина Викторовна Новозияйнен, и мама, Людмила Анатольевна Ватаман, - педагоги, учителя начальных классов, сестра Варвара — студентка педагогического колледжа… Часто вечерами мы собираемся у бабушки почаевничать, рассматриваем фотографии, и она рассказывает о своих предках, то есть и о наших тоже. Больше всего меня поражают снимки мужчин в военной форме. Такие мужественные и серьезные лица. Такие молодые. Оказывается, в нашей семье все юноши служили в армии. И это была их почетная обязанность».

Поздравляем участников муниципального уровня, победителя областного этапа и родителей.

Жанна Гриненко,

член Общественной палаты Гатчинского района