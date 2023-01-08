В Гатчине открыли памятную доску Генриэте Ягибековой

Генриэта Карповна Ягибекова ушла из жизни ровно год назад, 8 января 2022 года. Спустя год почтить ее память в кинотеатре «Победа» собрались руководители Гатчины и района, родные, друзья и коллеги. Те, кто хорошо знал Генриэту Карповну, кто с ней работал, кто уважает и помнит.

Выступавшие отмечали, что она была разносторонне развитым, активным, позитивным, творческим человеком, отдавшим всю свою душу служению любимому городу и, конечно, искусству кино. Ее яркая созидательная жизнь стала целой эпохой в истории и культуре Гатчины.

Генриэта Карповна родилась 21 октября 1942 года в Кисловодске, там же окончила школу. В Ленинград приехала сразу после школы, поступила в культурно- просветительское училище, затем – в институт культуры им. Н.К. Крупской. В 1963 году начала работать в Гатчине, в Доме культуры.

В апреле 1987 года стала директором нового кинотеатра «Победа». Она является создателем кинофестиваля «Литература и кино», который возглавляла первые 13 лет.

Почетное право открыть памятную доску было представлено сыну Генриэты Карповны – Гаруну Алибековичу Ягибекову.





Подробности - в ближайшем номере газеты "Гатчинская правда", 12 января