Гатчинская Виктория

Виктория родилась 2 января в Перинатальном центре Гатчины. Рост – 51 см, вес – 2600 г. Это первенец в семье Ольги и Виталия Курчиных.

При выписке из роддома маму и малышку встречали не только счастливый отец и родные, но и представители власти – с цветами и подарками. Доброй традиции глав администраций поздравлять первенцев года в Гатчинском районе уже больше 15 лет.

Родителям вручили первый документ дочери – свидетельство о рождении Виктории Витальевны Курчиной. Глава Гатчины и района Виталий Филоненко зачитал поздравительный адрес с пожеланиями молодой семье здоровья, большой любви, дружбы и согласия, а также вручил подарок и памятную медаль для маленькой Виктории от губернатора Ленинградской области – «Родившемуся на земле Ленинградской».

Заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова вручила молодым родителям сертификат на 50 тысяч рублей и пожелала маленькой Виктории «…расти счастливой и удачливой – на радость своим родителям, родным и близким и, конечно, нашей гатчинской земле».

…Семья Курчиных живет в Гатчине. Молодой маме 27 лет, супруг на год старше. У обоих высшее образование, Виталий работает инженером, Ольга – управляющая коммерческого предприятия. О Перинатальном центре Гатчины у нее самые лестные отзывы: «Здесь прекрасный уровень медицинского обслуживания, отличные условия, внимательное отношение медперсонала, я бы настоятельно рекомендовала всем женщинам рожать именно в перинатальном центре в Гатчине».

На вопрос, почему вы назвали дочь Викторией, она призналась, что это - обоюдное решение: «Выбирая, как назвать девочку, мы с мужем остановились именно на этом символичном имени».

Кстати, за последние полгода маленьких Викторий и Викторов становится все больше – имя входит в число самых популярных в России. Значит, приходит время побед…

Екатерина Дзюба