Музыкальное Рождество

Начало этому празднику духовного песнопения было положено в 2000 году, и с тех пор проходит каждый год. Рождественский фестиваль духовной музыки помогает оказаться в удивительной атмосфере светлого праздника Рождества Христова. Специально подобранная программа фестивальных концертов знакомит с размышлениями о Христе. Великие музыкальные произведения отворяют дверь в огромный мир праздника и дарят ни с чем несравнимое чувство торжества.

Фестиваль «Христос рождается, славите!» стартовал 8 января в духовно-просветительском центре Покровского собора. Программу музыкального форума открыли фольклорные коллективы Гатчинского района и Санкт-Петербурга. Юные вокалисты исполняли церковные и народные песни, рождественские колядки.

Центральным событием фестиваля по традиции станет концерт православных хоров, который пройдёт 15 января в концертном зале детской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова. На концерте по традиции выступят детские и молодежные хоры воскресных школ, православных храмов, детских школ искусств и учреждений дополнительного образования.