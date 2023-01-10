Общежитие для педколледжа в Гатчине: работа кипит
Стройки в Ленобласти не останавливались даже в новогодние дни и крепкие морозы. В их числе и новое общежитие для студентов Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.
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4 января значимые стройки региона проверили работники Управления строительства.
«В общежитии в Гатчине для студентов педагогического колледжа имени К.Д. Ушинского работа кипела на всех фронтах. Отделочные работы, устройство вентиляции, сантехнической и электрической сетей в праздничный день шла идет силами 36 специалистов и инженера-техника», - сообщили в Комитете по строительству Ленинградской области.
Фото Владимира Павлова и Комитета по строительству Ленобласти
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