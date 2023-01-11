«Как бы концерт» снова собирает друзей!

«Как бы концерты», которые придумала и вот уже несколько лет проводит Дарина Тоткайло, уже стали доброй гатчинской традицией. В них могут принимать участие как профессиональные музыканты, так и любители. Главное — любовь к музыке, знакомство с музыкальными инструментами и смелость показать свои таланты на публике.

С каждым годом желающих принять участие в «Как бы концерте» становится всё больше. Библиотека с радостью открывает свои двери навстречу музыке, справедливо считая, что книги и музыкальные произведения — плоды творчества, стоящие в одном ряду прекрасного.

На встречах в «Купринке» можно играть любую музыку — свою или чужую. Здесь можно импровизировать на разных инструментах, включая самые необычные и редкие. Для юных исполнителей «Как бы концерт» — это возможность впервые попробовать свои силы на публике, преодолевая застенчивость. Для профессионалов — порадовать своих поклонников талантливым исполнением классики.

Очередной новогодний «Как бы концерт» открыла ведущая вечера Дарина Тоткайло, которая познакомила слушателей с калимбой - африканским ударным инструментом, обладающим красивым и теплым звучанием. В этот вечер в исполнении Дарины прозвучал также «Гавот» Исаака Шварца из кинофильма «Золотая шпага» — дань любимому композитору, которому в этом году исполнилось бы сто лет.

Затем настал черед юных музыкантов. Иннокентий Вдовин (гитара), Полина Лысова (флейта), Анна Тоткайло (пианино) исполнили небольшие произведения под ободряющие аплодисменты зрителей.

В этот вечер на сцену «Купринки» вышли и настоящие мастера. Собственные вальсы на фортепиано исполнил художник, музыкант и поэт Иван Радюкевич. С баховскими импровизациями на виоле да гамба выступил художник Вадим Кинович. Максим и Фёдор Мельниковы порадовали зрителей попурри из фильма «Джентльмены удачи» (фортепиано и мелодика). Ольга Гусева с необыкновенным вдохновением исполнила на пианино узнаваемые произведения из культовых фильмов.

Алиса Щипунова и Яна Федюшина играли и пели «Куклу-колдуна» на две гитары, Артём Шипунов исполнил песню собственного авторства. С электрогитарой выступил Дмитрий Журавлёв. Артём Кива с дочкой Кирой исполнили песню «Старушкопад» для голосов и укулеле.

Новой традицией «как бы концертов» стала декламация литературных произведений. Оля Миронова читала фрагменты из «Сильмариллиона», Елена Биткина - свои стихи. Классическими и новогодними стихотворениями порадовали публику юные гости «Купринки».

Как считают организаторы «Как бы концертов», играть, петь, сочинять, декламировать и вообще звучать — это здорово! Но самое главное в этих встречах — удивительно живая, дружеская атмосфера и радость свободного общения, ведь музыка способна не только вдохновлять, но и объединять самых разных людей.

Юлия Лысанюк