В Гатчине трактор засыпал ребенка снегом

В администрации Гатчинского района сообщили, что «11 января на площади имени Станислава Богданова в г. Гатчине сотрудники УБДХ проводили работы по вывозу собранного накануне снега. Дети бесконтрольно залезали на снежный вал, не реагируя на требования сотрудников УБДХ покинуть зону производства работ. Со стороны снежного вала, противоположной местоположению погрузчика, произошел обвал снега, один ребенок оказался им завален. Работники учреждения немедленно вытащили ребенка, после чего он продолжил играть. Работы по уборке снега были прекращены».

Вместе с тем на место происшествия незамедлительно был осуществлен выезд руководства следственного отдела по городу Гатчина, следователей и следователя-криминалиста.

Пресс-служба ведомства сообщает, что следственным отделом по городу Гатчина следственного управления СК России по Ленинградской области по информации, опубликованной в социальных сетях о травмировании ребенка снегом из уборочной техники, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.