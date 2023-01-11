В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции пресечена реализация немаркированного кофе на сумму более трех миллионов рублей
Следователем Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Ленинградской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», совершенные в особо крупном размере».
По версии следствия, фигурант приобрел у физических лиц в Ленинградской области кофе неустановленного происхождения без маркировки по более низкой цене, с целью дальнейшей реализации и получения прибыли.
Противоправную деятельность лица пресекли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, при сбыте более 4500 пачек зернового и молотого кофе иностранного производства. Согласно заключению эксперта, стоимость данной партии составила более трех миллионов рублей.
Документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а также обязательная маркировка на товар отсутствовали.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы срок до шести лет.