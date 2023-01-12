Ансамбль «Донбасс» даст концерт в Гатчине

Долгое время фонд «Эфес» совместно с МОО ПД «Бессмертный полк Победы» планировали серию концертов в городах воинской славы Ленинградской области. При поддержке фонда Культурных инициатив в январе 2023 года появилась возможность сделать вход на концерты бесплатными для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В Ленинградской области четырем городам присвоено почетное звание «Город воинской славы». Здесь хранится память не только о боевых подвигах, но и подвигах фронтовых агитбригад, которые с первых дней войны поддерживали бойцов на передовой.

Такая же творческая бригада была сформирована из артистов ансамбля песни и танца «Донбасс», которая дала на фронтах Великой Отечественной войны более 900 концертов, боролась с врагом своим творчеством, поднимая боевой дух солдат. Легендарный коллектив сохраняет преемственность традиций поколений, и это роднит их с традициями артистов, выступавших в блокадном Ленинграде и на Ленинградском фронте – под обстрелами и бомбёжками, при любых погодных условиях, а если требовала ситуация, то и взяв в руки оружие.

Легендарный коллектив Заслуженного Государственного ансамбля песни и пляски «Донбасс» выступит с концертами в Ломоносове, Гатчине, Тихвине, Выборге и Луге — в год своего 85-летия, в год 79-летия освобождения городов Ленинградской области.

Программа построена как перекличка территорий Донецка, Ленинграда и Санкт-Петербурга.