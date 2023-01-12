«Родные люди» в Гатчине: услуги социального работника и сиделки на дому

Куда обращаться за этой социальной услугой? В Гатчине хорошо зарекомендовали себя специалисты отделения социального обслуживания на дому «Родные люди», расположенного на проспекте 25 Октября, д.32. Эта организация входит в реестр поставщиков социальных услуг Ленинградской области и за счет областного бюджета предоставляет государственные услуги с полной или частичной оплатой их стоимости.

Для получения услуги в форме социального обслуживания на дому есть два пути.

Первый – получить индивидуальную программу социального обслуживания, по которой предусмотрено обслуживание социальным работником. Медицинских документов для этого не нужно. Желающий самостоятельно идет в Гатчинский филиал комитета социальной защиты на ул. Чехова, д. 14 (около платформы Татьянино). Предоставляет паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение, при наличии – справку об инвалидности, и говорит, что ему необходим социальный работник. Программа социального обслуживания осуществляется в зависимости от состояния здоровья заказчика сроком от одного до трех лет. Решение по этому вопросу принимают специалисты соцзащиты.

Соцработник оказывает только социально-бытовые услуги. Это помощь в приготовлении пищи, покупка продуктов и лекарств, оплата коммунальных услуг. Он может отнести вещи в химчистку, вызвать сантехника или электрика. Если нужно, соцработник сопроводит в поликлинику или госучреждение, поможет оформить необходимые документы, вынесет мусор и проведет уборку в доме.

По этой программе социальное обслуживание на дому могут получить совершеннолетние пенсионеры, проживающие не менее пяти лет в Ленинградской области. Причем, дети войны обслуживаются бесплатно. Все остальные категории оплачивают услугу в зависимости от предельной величины совокупного дохода семьи, но это сумма доступная.

На отделении социального обслуживания на дому «Родные люди» соцработниками оформлены и женщины, и мужчины. У клиентов всегда есть выбор, и к их мнению прислушиваются. К потенциальному клиенту отправляют 2-3 человека. Когда обе стороны понравятся друг другу, заключается договор на год. По истечении срока, если все хорошо, договор автоматически продлевается.

Надомное обслуживание сейчас очень востребовано. У повзрослевших детей и внуков свои семьи, многие живут далеко, некоторые за границей. Кто-то оформляет сиделку на период отпуска.

В отличие от соцработника, услуги сиделки предоставляются только при наличии медицинских показаний. Желающий их получить берет в соцзащите справку установленной формы, которую необходимо заполнить у участкового терапевта. После чего, взяв паспорт, пенсионное удостоверение, СНИЛС, при наличии - справку об инвалидности, медицинское заключение терапевта, требует предоставить весь пакет документов в соцзащиту.

Специалист соцзащиты выезжает к человеку на дом, где оформляет акт обследования условий проживания. В акте указывается, действительно ли он нуждается в услугах сиделки и на сколько часов. Есть программы на несколько часов в сутки, есть - на полный месяц (в этом случае сиделки работают с подменой).

Специалисты отделения социального обслуживания на дому «Родные люди» стараются подойти индивидуально к каждому заказчику и учесть их пожелания, ведь у всех разные потребности.

Процедура знакомства с сиделкой такая же, как и при выборе социального работника. Сиделки приходят в чужую семью – поэтому отделение социального обслуживания на дому «Родные люди» несет за них полную ответственность. Все сиделки предъявляют справку об отсутствии судимости, справку, что не состоят на учете по употреблению запрещенных веществ, обязательно сдают кровь на наличие ВИЧ, гепатита В и С, сифилиса, проходят полный медицинский осмотр. И, естественно, все привиты от ковида.

Зачастую в услугах сиделки нуждаются лежачие люди, которые себя не обслуживают. В таком состоянии человек не может сам обратиться в соцзащиту, но это могут сделать его родственники. Они должны оформить доверенность на представление интересов лежачего больного и подготовить для соцзащиты необходимые документы.

Одиноким людям, которые по состоянию здоровья не могут обратиться в соцзащиту самостоятельно, и тем, у кого родственники не желают хлопотать, зачастую помогает Совет ветеранов.

Сиделка не покупает продукты, не убирает квартиру. Она осуществляет систематическое наблюдение за состоянием здоровья. Это уход, как за ребенком: покормить, одеть, посадить на коляску и вывезти погулять. Медицинские услуги сиделка не оказывает: не делает уколы, не ставит капельницы. Но она может сделать перевязку, измерить температуру, давление, поменять памперсы, если нужно, помочь помыть лицо, руки, голову, поменять протезы, проконтролировать прием лекарств, обслужить каластому или гастростому, помочь в госпитализации, вызвать узких специалистов на дом.

По программе, услуги сиделки бесплатно могут получить дети войны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла. Остальные категории – в зависимости от уровня дохода семьи.

Подробную информацию можно узнать по телефону: 8-812-900-04-66 и в офисе отделения социального обслуживания на дому «Родные люди», расположенного в Гатчине на проспекте 25 Октября, д.32.





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