Приточная вентиляция против «свалочного газа»

В поисках ответов на вопросы гатчинцев мы познакомились с отечественным производителем, компанией ООО «ЛЮФБЕРГ» - производителем вентиляционного оборудования, в том числе и приточной установки Lufberg iFresh. Производственные мощности компании расположены в поселке Вырица Гатчинского района. Здесь по максимуму проведено импортозамещение, специалисты работают местные, поэтому предприятие с уверенностью смотрит в будущее.

Что посоветуют профессионалы? Сможет ли очистить воздух в гатчинской квартире приточная установка из Вырицы? Сразу оговоримся, статья не рекламная, а просто информация для размышления.

Эффективность вытяжной вентиляции снижается

Абсолютное большинство современных многоквартирных домов оснащены металлопластиковыми окнами. Да и в старых домах жильцы все чаще заменяют старые деревянные окна на новые. Эти окна, действительно, отлично защищают от шума и обладают превосходной теплоизоляцией, но есть у них одна проблема. Воздух они тоже не пропускают в помещение. В любую квартиру должно входить столько воздуха, сколько и выходить из нее. По нормам, на каждого человека должно поступать 30м³/ч воздуха (СП 54.13330.2011), в то же время, поступление воздуха от современных окон не превышает 3 м³/ч. То есть, имеет место 10-кратная разница.

Выход воздуха предусмотрен через вытяжные вентиляционные каналы, обычно расположенные в ванных комнатах и кухнях. В этих каналах создается разрежение естественным способом: за счет тяги в вентиляционной шахте. Но, если в квартиру не может зайти новый свежий воздух, то и выходить он из нее не может. Так что эффективность вытяжной вентиляции снижается.

В первую очередь, это приводит к тому, что неприятные запахи из квартиры никуда не удаляются. А в некоторых случаях в нее даже попадают запахи из расположенных ниже квартир, особенно, если в этих квартирах стоят мощные вытяжные вентиляторы.

Но это только внешняя сторона проблемы. Отсутствие циркуляции воздуха гораздо более опасно своими неявными последствиями. Отсутствие кислорода является причиной плохого самочувствия, усталости, головной боли и ухудшения здоровья. Кроме того, в помещении накапливается излишняя влажность, что ведет к запотеванию окон и появлению грибка на стенах и потолках. А наличие грибка и плесени приводит к гораздо более опасным заболеваниям. Дополнительно имеют место вредные выделения от мебели, ПВХ материалов отделки, ламината и прочих современных дешевых материалов.

Когда окно не открыть…

Решения с периодическим проветриванием путем открывания окон также не лишены недостатков. Сквозняки, шум, пыль, грязь, загазованность, насекомые - все это неприятные последствия проветривания.

Ко всему прочему эта мера временная, а ведь в небольшой комнате при нахождении в ней всего двух человек без поступления свежего воздуха предельная концентрация углекислого газа будет превышена уже через 30 минут. То есть, речь должна идти о непрерывном равномерном поступлении свежего воздуха по крайней мере в момент нахождения в квартире людей. Особенно это важно для детских комнат, так как дети обладают слабым иммунитетом и особо восприимчивы к любым заболеваниям. В любом крупном городе качество воздуха далеко от идеала. А в местах, приближенных к свалкам, к коим относятся Гатчина и пригороды, загрязненность воздуха усугубляется еще и резким запахом.

Сейчас на рынке есть достаточно широко представленный класс устройств, так называемых «проветривателей», среди которых и Lufberg iFresh. Эти устройства представляют собой полноценные приточные установки небольшой производительности в компактном корпусе и решают проблемы, названные выше.

Как отмечают производители, благодаря использованию данных установок обеспечивается постоянное равномерное поступление свежего воздуха с улицы, насыщенного кислородом и не содержащего вредных примесей, запахов и спор растений. В помещение не проникает шум с улицы, отсутствуют сквозняки, а принудительная подача свежего воздуха за счет разности давлений заставляет работать и вытяжную вентиляцию, так что запахи из кухни и из санузла удаляются эффективнее.

Как работает проветриватель?

Состоит проветриватель из клапана для перекрытия, воздушного канала, комплекта фильтров, нагревателя и вентилятора.

Комплект фильтров очищает воздух от загрязнений и запахов. Фильтры делятся на классы. Самыми распространенными являются фильтры класса G3 или G4 (грубой очистки), защищающие только от крупных частиц и пыли. Они могут быть дополнены активным угольным фильтром, который защищает от запахов, отработанных газов, оксидов серы и азота, бенз(а)пирена, формальдегида. Для помещений с длительным пребыванием людей рекомендуют использовать и фильтры более тонкой очистки; для квартир целесообразно использовать фильтры с классом не выше F7-F9. Они защищают от пыли, взвешенных веществ, пыльцы и спор растений. При необходимости в более эффективной очистке используются HEPA фильтры.

При этом надо понимать, что фильтры являются расходным материалом, и менять их рекомендуется не реже одного раза в три месяца, поэтому на стадии выбора устройства стоит уточнить стоимость сменных комплектов фильтров. Иногда она такова, что стоимость замены за 2-3 года превышает стоимость самого устройства.

Тепло и тихо, экологично и экономично

После очистки воздух подогревается, что исключает сквозняки и простудные заболевания. При этом важно понимать, что эти устройства не отапливают помещения - для этого есть батареи отопления. Они только доводят температуру подаваемого воздуха до безопасной для подачи в помещение, а, значит, их энергопотребление не так велико. Также важно, чтобы нагреватель не использовал открытые спирали, которые сами по себе выжигают часть кислорода. Современные проветриватели оснащены керамическими PTС-нагревателями с защитой от перегрева, исключающими данный эффект.

Далее, воздух проходит через вентилятор и подается в помещение. Здесь наиболее важно, чтобы вентилятор был тихим и экономичным, причём, на уровень шума стоит обратить особое внимание, так как устройство будет работать и ночью. К сожалению, у различных устройств шумовые характеристики приводятся в разных условиях, что часто не позволяет их сравнить, так что лучше послушать работающее устройство перед покупкой и сделать выводы. Отдельные модели на низких «ночных» скоростях вообще невозможно услышать, к ним относится Lufberg iFresh 2. Производительность обычно меняется от 40м³/ч в ночном режиме до 120м³/ч на максимальной скорости. При норме 30 м³/ч на человека этого обычно достаточно для использования и в квартирах, и небольших офисах.

Монтаж

Монтаж таких приточных установок несложен. Он проще и дешевле, чем монтаж кондиционеров. Проветриватель устанавливается изнутри на наружную стену здания в месте, где имеется отверстие диаметром 125-150 мм для клапана типа КИВ. В случае отсутствия такого отверстия специально обученные монтажные бригады бурят его в подходящем месте алмазной коронкой. При этом бурение может быть произведено как до, так и после ремонта, так как применение оснастки сводит на нет загрязнение помещения и не портит сделанный ремонт. Снаружи здания на отверстие ставится защитная решётка. Внутрь отверстия вставляется кусок воздуховода с теплоизолирующим материалом, защищающим стену от промерзания. А со стороны помещения навешивается сам проветриватель. Современные модели имеют элегантный дизайн, несколько вариантов расцветок и вписываются в любой интерьер.

Вот такая информация для размышления.

Татьяна Можаева