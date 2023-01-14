Гатчинская школа борьбы встречает первый День рождения

14 января 2022 года в Гатчине на ул. 7 Армии, дом 18, корпус1, открыл двери для юных борцов-вольников новый зал. С февраля начались занятия в средней и младшей группе. Прошел год. Гатчинская Школа борьбы отмечает свой первый День рождения и подводит первые итоги.

Глава районной администрации Людмила Нещадим в интервью прессе комментирует: «В 2020 году ко мне обратились спортсмены, которые занимаются вольной борьбой. Тогда граждане обратили внимание на состояние арендованного помещения спортивного зала. Работа по созданию достойных условий была начата незамедлительно. Благодаря сотрудничеству власти и бизнеса зал для занятий вольной борьбой был построен и введён в эксплуатацию всего за полгода. В добрый путь, ребята! Жду от вас побед!»

В комфортных условиях зала занимаются около 200 человек в возрасте от трех до шестидесяти лет. Помещения оборудованы тёплым полом, есть четыре раздевалки, современные душевые, тренерские комнаты. Инженерами грамотно продуманы системы отопления, вентиляции и ионизации воздуха. Система освещения также четко рассчитана, благодаря чему каждая точка зала освещается равномерно и правильно.

Развитие зала для занятий вольной борьбой продолжается. Впереди – строительство малого зала, банного комплекса и гостиницы для юных спортсменов. Это позволит проводить на территории Гатчины соревнования различного уровня, привлекать борцов из других регионов.

Самым значительным результатом коллектив Школы считает признание новой школы не только на городском и муниципальном, но и на федеральном уровне. Здесь есть все составляющие успеха. Это современный, технически оснащённый зал. Профессиональный тренерский состав в лице Азамата Альбертовича Хандохова, Зелимхана Георгиевича Цаболова, Татьяны Григорьевны Алексеевой и Алены Александровны Нечаевой. Удобное, скорректированное расписание тренировок, постоянный выезд на соревнования не только в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и в Москву, города Северо-Западного и Южного Федеральных округов. Летний тренировочный лагерь при Школе, отдых и тренировки на Черном море в специализированном лагере города Анапа, тренировочные сборы в Осетии. Всё это привлекает в школу и родителей, и детей.

Игорь Владимирович Вершинин, вдохновитель и организатор Школы, не только вникает в каждую мелочь организации тренировок, поездок на соревнования, технических нюансов содержания зала, но и знает каждого ребенка, его родителей, интересы и волнения. Умеет поддержать в минуты сомнений, утешить при поражении, разделить радость победы. В любых ситуациях можно положиться на «крепкое плечо» директора и самим тренерам. За короткий срок коллектив Школы смог добиться наилучших показателей и поднять команду на пьедестал почета.

Андреев Никита, Бадаев Амир, Андреев Егор, Вершинин Тимофей, Павловский Егор, Вершинин Фёдор, Свердлов Евгений, Алиев Али, Вершинин Михаил, Польшин Иван, Захар Дзахмишев – имена юных борцов Гатчинской школы борьбы знают теперь не только в Ленинградской области, но и в Москве, Московской области, Великом Новгороде, Карелии, Твери, Краснодарском Крае и в Осетии. С каждым месяцем расширяется география соревнований и товарищеских встреч наших ребят. Гатчина становится столицей вольной борьбы Ленинградской области.

Расширяется и география друзей. Мастер-класс от чемпиона России и призера Чемпионата мира? Пожалуйста! - Ахмед Шиявдинович Гаджимагомедов дает урок (российский борец вольного стиля, призёр чемпионата мира, чемпион и призёр чемпионатов России, обладатель Кубка европейских наций, чемпион Европы, призёр Кубка мира, мастер спорта России. Член сборной команды страны с 2012 года). Анзор Хизриев, Зелимхан Хизриев, Хамзат Хизриев, Алихмаев Гаджимурат и Али Алиев считают Гатчину одним из самых перспективных городов для развития юношеского спорта и вольной борьбы.

Несмотря на юный возраст, Гатчинская школа борьбы зарекомендовала себя с лучшей стороны и в общественной жизни города. Азамат Хондохов и Алена Нечаева – победители и призеры Спартакиады молодежных советов Гатчинского района. В зале Школы проводят соревнования и товарищеские встречи не только сборные команды борцов Ленинградской области, но детские сады города.

Здоровый образ жизни прочно входит в жизнь и семьи наших борцов. За папами, которые не хотят уступать детям, подходят и мамы. Игорь Владимирович Вершинин не успевает отбиваться от родителей: «Пока у нас нет возможности создать условия для всех. Я очень хочу, чтобы совсем скоро наша Школа стала и семейным Клубом Вольной борьбы!»

Четыре месяца назад Тимофей Вершинин написал у себя в блоге: «Недавно приехали с Осетии, были на сборах. Хочу сказать, что это было моё самое лучшее время. Интенсивные тренировки, утренние пробежки, хорошее питание. Для меня была большая честь тренироваться с легендами России в вольной борьбе. За это я хочу сказать большое спасибо лучшим тренерам: Цаболову Зелимхану Георгиевичу и Хондохову Азамату Альбертовичу. Ещё хочу сказать огромное спасибо своему отцу за то, что отправил меня в это замечательное место, за то, что привёл меня и братьев в этот замечательный спорт, создаёт все условия, чтобы мы тренировались и добивались результатов. Спасибо!»

Пожелаем Гатчинской школе борьбы: «Пусть сбудутся все ваши мечты!»

Татьяна Алексеева