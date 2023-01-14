Гатчинский район готовится к Крещенским купаниям

За три месяца до открытия зала на вопрос родителей, дети которых занимались вольной борьбой, Ксения Вершинина отвечала: « По-моему, этот зал - очень круто! Понятно, что это будет лучший зал! Здесь не только силы вложены, но и душа, и любовь к спорту и к детям. И желание сделать современный, комфортный, уютный спортивный зал в Гатчине».