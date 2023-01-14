Гатчинский район готовится к Крещенским купаниям
19 января верующие отмечают большой христианский праздник - Крещение Господне. По традиции в Гатчинском районе будут организованы Крещенские купания. В этом году будет оборудовано 5 купелей - в Гатчине, Орлино, Рождествено, Коммунаре и Вырице.
Рубрики: Общество
В ночь с 18 на 19 января с 23:30 до 03.00:
- с. Рождествено, ул. Музейная д.1, купель.
19 января с 12.00 до 17:00:
- город Гатчина, Приоратский парк, Филькино озеро, северный берег.
19 января с 12.00 до 16:30:
- поселок Вырица, начало проспекта Володарского, пляж «Шудибиль»;
19 января с 11.30 до 16:00:
- село Орлино, ул. Центральная, Орлинское озеро, вблизи Спасо-Преображенского храма;
19 января с 13.00 до 18.00:
- город Коммунар, ул. Строителей, д. 5.
В местах оборудования купелей будет организовано дежурство сотрудников ГИМС, МЧС, скорой помощи, полиции. У каждой организованной купели будут отслужены молебны.
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