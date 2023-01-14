Гатчинский школьник Егор Недорезов - победитель областных лыжных гонок

Соревнования на призы «СпортмастерPRO» проходили в Токсово Ленинградской области.

Здесь же двумя неделями ранее Егор Недорезов стал абсолютным победителем на областных спортивных соревнованиях «Открытие зимнего сезона» на призы компании «СпортмастерPRO» в забеге на 3 км классическим стилем среди юношей 2009-2010 г.р.

Егор Недорезов - воспитанник тренера Гатчинской ДЮСШ № 3 Елены Антиповой, ученик Гатчинского лицея № 3.

Лыжные гонки проходили при поддержке комитета по общему и профессиональному образованию Ленинградской области, центра дополнительного образования "Ладога» и областного спорткомитета.