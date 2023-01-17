О раскопках на улице Радищева: кто виноват и что делать?

Как пояснил и.о. заместителя главы администрации по ЖКХ и городскому хозяйству Александр Супренок, для замены всей магистрали водопровода диаметром 700 мм на ул. Радищева – от Чехова и далее до проспекта, по улице Хохлова и до Крупской, чтобы выполнить работы комплексно – требуется около 600 млн рублей. Сумма огромная, практически половина городского бюджета. Поэтому, по словам Людмилы Нещадим, ремонт будет проходить в несколько этапов – по-другому, к сожалению, никак:

- Объем работы большой, а без замены сетей делать что-либо бессмысленно, – сказала Людмила Николаевна. – Будем разбивать на этапы. Определимся на 2023 год, какой протяженности удастся сначала сделать участок: от ул. Чехова до ул. Володарского или до ул. К. Маркса.

…Как мы знаем, в новогодние праздники на улице Радищева в Гатчине снова копали. Опять была утечка холодной воды, практически в том же месте, что и двумя месяцами ранее – а именно, в районе Ленинского сквера. Улицу перекрыли для движения транспорта. Жители возмущались и недоумевали.

Заместитель директора по экономике и развитию МУП «Водоканал» г. Гатчины Григорий Османов рассказал более детально о причинах и следствии износа коммунальных сетей:

- В Советском Союзе в 60-70-е годы, когда прокладывался этот участок водопровода, была хорошо освоена технология изготовления стальных труб большого диаметра. Для прокладки любых магистралей в то время использовались только стальные трубы. При всех достоинствах стальных труб они имеют существенный недостаток – они подвержены химической и электрохимической коррозии.

На сегодняшний день магистральный водопровод диаметром 600-700 мм, проложенный из стальных труб в 1972 году по ул. Радищева в границах от ул. Чехова до пр. 25 Октября, имеет износ 100% и сильную коррозию металла, что и приводит к постоянным прорывам. «Водоканал» г. Гатчины производит ремонтно-восстановительные работы по устранению утечек на данном водопроводе не менее трех раз в год. Водопровод требует перекладки (замены) ввиду крайне ветхого состояния – с последующим переключением всех отходящих трубопроводов и благоустройством улицы Радищева с асфальтированием. По предварительной оценке, продолжительность работ составит не менее 60 дней с полным перекрытием улицы Радищева на этот период.

Тарифы гатчинского «Водоканала» – одни из самых низких в Ленинградской области и не включают средства на дорогостоящие работы такого масштаба. Однако в 2021 и 2022 годах, в целях подготовки к ремонту данного проблемного участка трубопровода, предприятие из собственных средств приобрело и заменило задвижки на сумму более 2 млн рублей, благодаря чему ремонты на этом участке не влекут отключение большей части объектов Гатчины от водоснабжения.

- Что делать дальше?

- Решение только одно: это перекладка труб из современного материала, полиэтилена высокого давления. Однако вышеуказанный магистральный водопровод является главной водной артерией, обеспечивающей центральную часть города питьевой водой. Для замены труб потребуется отключение водопровода. На период работ жители должны будут смириться с возможным ухудшением водоснабжения. Но главное – это финансирование работ, и «Водоканал» совместно с гатчинской администрацией пытаются изыскать необходимые средства, в том числе из бюджета Ленинградской области.

…А в разгар новогодних праздников «Водоканал» устранял очередную аварию. Информация об утечке поступила в восемь утра 4 января, после чего уже к 8.30 были расставлены знаки и ограждения, и закрыт проезд. Работы продолжались без перерыва 36 часов, в том числе ночью, и закончились уже к вечеру 5 января. Рабочие в буквальном смысле валились с ног от усталости, было задействовано 8 единиц специализированной техники. Работы были проведены без отключения центральной части города. Отключалось небольшое количество абонентов на непродолжительное время – два-три часа. При поведении ремонта большой вклад внесли работники «Водоканала»: слесари А.В. Арикайне, В.В. Мещеряков, Д.Р. Калинин, А.А. Зайцев, водители В.А. Иванов, С.М. Албина, В.В. Фокин, И.В. Сулеев, И.В. Сергеев, Р.Д. Шаларов, В.Ф. Слётов, мастер

С.П. Соболев и начальник участка

В.К. Зимин.

Подготовила Екатерина Дзюба