Росреестр Ленобласти отвечает на вопросы о «Дачной амнистии 2.0»
Что такое дачная амнистия 2:0? Это возможность в упрощенном порядке оформить в собственность гражданами жилых домов, которыми они пользуются долгие годы, а также земельных участков под ними в случае отсутствия документов на дом и земельный участок.
Какие объекты не подлежат дачной амнистии?
Многоквартирные дома и дома блокированной застройки
Каким законом регулируется дачная амнистия 2:0? Федеральным законом от 30 декабря 2021 года N 478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Срок дачной амнистии: законом установлен срок дачной амнистии до 1 марта 2031.
Условия при которых жилой дом и земельный участок под ним попадают под Дачную амнистию 2:0 :
- год постройки ранее 14.05.1998г.,
- отсутствие прав на жилой дом,
-расположение на неразграниченной земле в границах населенного пункта
- наличие жилого дома в натуре.
Куда обратиться за оформлением жилого дома и земельного участка?
В орган местного самоуправления
Какие документы необходимо иметь?
-схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует утвержденный проект межевания территорий, предусматривающий образование такого земельного участка, либо утвержденный проект межевания не предусматривает образование такого земельного участка.
-документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;
-документ, подтверждающий подключение (технологическое присоединение) жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) подтверждающий осуществление оплаты коммунальных услуг;
-документ, который подтверждает проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации жилого дома до 1 января 2013 года и из которого следует, что заявитель является правообладателем жилого дома либо заказчиком изготовления указанного документа и жилой дом возведен до 14 мая 1998 года;
-документ, подтверждающий предоставление либо передачу иным лицом земельного участка, в том числе из которого образован испрашиваемый земельный участок, заявителю;
-документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года;( в случае наличия нескольких зарегистрированных лиц жилой дом оформляется в общую долевую собственность, если иное не предусмотрено соглашением между указанными лицами),
- выписка из похозяйственной книги или из иного документа, в которой содержится информация о жилом доме и его принадлежности заявителю;
-документ, выданный заявителю нотариусом до 14 мая 1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий права заявителя на него.
- технический план жилого дома, за исключением случая, если в отношении жилого дома осуществлен государственный кадастровый учет.
После рассмотрения вышеуказанных документов и принятия ОМС решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка:
Гражданин обращается к кадастровому инженеру за подготовкой межевого плана,
Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка,
Предоставление земельного участка в собственность гражданина
Одновременное осуществление государственного кадастрового учета и регистрации прав на жилой дом и регистрации прав на земельный участок под ним.
Ольга Демидова
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