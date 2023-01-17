Росреестр Ленобласти отвечает на вопросы о «Дачной амнистии 2.0»

Какие объекты не подлежат дачной амнистии?

Многоквартирные дома и дома блокированной застройки

Каким законом регулируется дачная амнистия 2:0? Федеральным законом от 30 декабря 2021 года N 478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Срок дачной амнистии: законом установлен срок дачной амнистии до 1 марта 2031.

Условия при которых жилой дом и земельный участок под ним попадают под Дачную амнистию 2:0 :

- год постройки ранее 14.05.1998г.,

- отсутствие прав на жилой дом,

-расположение на неразграниченной земле в границах населенного пункта

- наличие жилого дома в натуре.

Куда обратиться за оформлением жилого дома и земельного участка?

В орган местного самоуправления

Какие документы необходимо иметь?

-схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует утвержденный проект межевания территорий, предусматривающий образование такого земельного участка, либо утвержденный проект межевания не предусматривает образование такого земельного участка.

-документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя;

-документ, подтверждающий подключение (технологическое присоединение) жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) подтверждающий осуществление оплаты коммунальных услуг;

-документ, который подтверждает проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации жилого дома до 1 января 2013 года и из которого следует, что заявитель является правообладателем жилого дома либо заказчиком изготовления указанного документа и жилой дом возведен до 14 мая 1998 года;

-документ, подтверждающий предоставление либо передачу иным лицом земельного участка, в том числе из которого образован испрашиваемый земельный участок, заявителю;

-документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года;( в случае наличия нескольких зарегистрированных лиц жилой дом оформляется в общую долевую собственность, если иное не предусмотрено соглашением между указанными лицами),

- выписка из похозяйственной книги или из иного документа, в которой содержится информация о жилом доме и его принадлежности заявителю;

-документ, выданный заявителю нотариусом до 14 мая 1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий права заявителя на него.

- технический план жилого дома, за исключением случая, если в отношении жилого дома осуществлен государственный кадастровый учет.

После рассмотрения вышеуказанных документов и принятия ОМС решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка:

Гражданин обращается к кадастровому инженеру за подготовкой межевого плана,

Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка,

Предоставление земельного участка в собственность гражданина

Одновременное осуществление государственного кадастрового учета и регистрации прав на жилой дом и регистрации прав на земельный участок под ним.

Ольга Демидова

Фото freepick.com