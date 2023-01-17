«Умные города» Ленобласти

«Проект зарекомендовал себя в пилотных городах. За два года регион сильно обновил инфраструктуру в Сосновом Бору и в Гатчине: внедрена платформа «Активный гражданин», установлена единая система видеонаблюдения, платформы дистанционного обучения в школах, энергоэффективное освещение, так называемый «Монитор мэра» для контроля за сферой ЖКХ и многое другое. Мы видим, что города стали комфортнее и регулярно получаем положительный отклик от жителей. Пришло время начинать новый этап и постепенно внедрять систему в других населенных пунктах. При этом необходимо учесть специфику районов и адаптировать программы под них», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В перспективе «Умный город» должен объединить инфраструктуру Ленинградской области в единую цифровую экосистему.

Проект «Умный город» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Старт проекту в 2019 году дало подписание соглашений на Петербургском международном экономическом форуме трехсторонних между Минстроем России, Правительством Ленинградской области и муниципальными образованиями.

На совещании губернатор вручил благодарственное письмо от Министра строительства и ЖКХ Ирэка Файзуллина за значительный личный вклад и участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика», номинация «Умный город» главе администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти