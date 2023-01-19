Новый год стал проверкой на прочность

Гатчина – город старый, и его коммунальные сети требуют особого внимания. Всем хочется жить в тепле и с горячей водой, особенно зимой. Три-четыре дня без привычных благ цивилизации вызвали у горожан справедливое возмущение. Будем надеяться, что выводы сделали все, от кого зависит финансирование коммунальной отрасли. И отдадим должное профессиональному мастерству инженеров и рабочих специалистов, людей с золотыми руками и светлыми головами, способными решить любую профессиональную задачу, а руководителям предприятия за то, что они создали и сохранили такой коллектив.

Перерасчет платежей

- Мы приносим извинение жителям за доставленные неудобства, - обратился к гатчинцам директор МУП «Тепловые сети» города Гатчины Алексей Александрович Тахтай, - В тех домах, где нет счетчиков на теплоноситель, мы обязательно сделаем перерасчет платежей за отопление и горячую воду. К сожалению, в случившейся ситуации, когда утечки шли одна за другой и в разных местах, невозможно было предугадать, на какой срок и где будет отключение. Поэтому мы не могли оповестить жителей, как это делаем, когда у нас плановые работы.

Выражаем огромную благодарность за взаимодействие нашим коллегам - АО «Газпром газораспределение», ЛОЭСК, которые оперативно помогли нам прояснить на месте ситуацию с их сетями. Благодарим 42 пожарно-спасательную часть за оперативные действия. Спасибо УБДХ – за дополнительный экскаватор, МУП ЖКХ г.Гатчина – за работу по «развоздушиванию» систем в жилых домах. Вместе мы можем многое.

Хроника рабочих «праздников»

Что произошло? Утром 30 декабря на котельной №10, обслуживающей микрорайоны Аэродром и Мариенбург города Гатчины, обнаружилась утечка на трубопроводе диаметром 500 мм. Начальник теплового района Виталий Владимирович Перелыгин сообщил об этом главному инженеру Марии Николаевне Свягиной, и было принято решение остановить котельную. Утечку устранили своими силами.

Но при запуске котельной обнаружились утечки на наружных сетях по трем адресам: ул. Новоселов за магазином «Пятерочка» на диаметре 300 мм, ул. Сандалова, д.1 и ул. Глинки, д.12 (Мариенбург). Причина в том, что в момент запуска котельной произошло превышение давления теплоносителя сверх рабочего. Так как трубопроводы старые, с коррозией, зачастую, они не выдерживают нагрузок. Как говорится, «где тонко, там и рвется».

В этой ситуации специалистам нужно было оперативно найти место повреждения сети, ведь то, что видно на поверхности – горячая вода, клубы пара – еще не означает, что утечка находится именно здесь. Она может быть и в нескольких метрах. Затем необходимо вскрыть участок и, когда будет виден диаметр трубы, повреждение - принять решение, что нужно для устранения утечки. Ремонтные бригады работали до полуночи. К 1 часу ночи теплоноситель уже циркулировал по тепловым сетям.

Во время обхода тепловых сетей утром 31 декабря обнаружилось еще шесть утечек на наружных сетях по адресам: ул. Зверевой, д.7, ул. Слепнева, д.4, кор.1, ул. Слепнева, д.3, а также в подвалах жилых домов – ул. Зверевой, д.6, Зверевой, д.8, ул. Генерала Кныша, д.16. Тут же была перекрыта горячая вода, и начались работы по поиску места утечки и откачки воды.

К работе были подключены две бригады с тепловых районов №1 и №2. В 21 час закончили сварочные работы, в 23 часа подали теплоноситель в теплотрассы. Рабочий день трех бригад закончился 1 января около 3 часов ночи.

- В устранении утечек принимало участие более 30 человек, использовалась необходимая спецтехника и материалы. У нас все было в наличии. Но главное – это наши люди. Они выполняли свою работу в круглосуточном режиме, пока мы все не устранили. За что им большое спасибо! – говорит М.Н. Свягина.

Конечно, формат газеты не позволяет перечислить всех отличившихся. Назовем некоторых: начальник участка В.В. Борецкий, старший диспетчер А.И. Каширин, сварщики К.Н. Андрианов, А.В. Окрепилов, В.С Шорин, В.С. Лежнин, В.Н. Цветков, И.М. Боб, М.С. Ганчевский, слесари М.С. Толстых, А.С Гуричев., А.Б. Новожилов, В.Н. Бутаков, И.Н Крылов., А.В. Полетаев, Б.И. Морозов, С.А. Петров, А.Н. Купряшкин, С.В. Байчурин, А.В. Булычев, А.Е Катюхин и другие.

В наступившем году устранение утечек продолжилось.

1 и 2 января работали на ул. Слепнева, д. 4, кор.1. Здесь труба 1998 года. Ее меняли несколькими участками, а она рвалась дальше, и рабочие снова устраняли утечки. Наконец, 2 января запустили три дома – ул.Слепнева, д. 4, кор. 1, Слепнева, д. 2 и Новоселов, д. 2, кор. 1, которые дольше всех были без отопления и горячей воды.

- Жители хоть и были недовольны, но, чисто по-человечески, отнеслись к рабочим с пониманием. Выходили на улицу запускать салюты и выражали сочувствие, что в новогодние праздники мы работаем, - отметила Мария Николаевна.

Работа по устранению утечек продолжилась в последующие дни. Так, 4 января устраняли утечку по улице Новоселов, д. 7, а 10 января - на ул. Зверевой, д.20, кор.1 и на ул. Генерала Кныша, д.5.

Капремонт – уже летом

- Стараясь предупредить подобные ситуации, предприятие «Тепловые сети» ответственно подходит к профилактическим работам. Ежегодным планом предусматривается замена старых участков теплотрасс, ремонт и обновление оборудования. Но в рамках финансовых возможностей сразу все аварийные участки поменять невозможно: у нас нет таких средств, - объяснила М.Н. Свягина. - Каждый год включаем самые сложные участки в план капремонта и в план по подготовке к отопительному сезону. Основные работы проводим в летний период. Минувшим летом делали участок теплотрассы во дворе на ул.Зверевой, д.3. Меняли участок тепловой сети на Зверевой, д. 17. Очень помогает областной бюджет при местном софинансировании. Мы восстанавливаем магистральные тепловые сети больших диаметров.

Главная проблема в микрорайоне Аэродром – участок магистрального трубопровода диаметром 500 мм от площади Станислава Богданова в сторону ул. Зверевой, д.17. Он был проложен в 1982 году, когда начинал строиться микрорайон. В районе банка уже весь тротуар перекопан, потому что трубопровод в очень изношенном состоянии, присутствует коррозия металла. Мы неоднократно планировали работы по замене данного участка, но из-за трудностей с финансированием, работы проводились локально. Сейчас, при устранении утечек, мы произвели временный ремонт, а на 2023 год в областном и местном бюджетах предусмотрены средства на замену участка от ТК-10 до ТК-11 по ул.Зверевой, д.7 – это как раз самый больной участок, который необходимо менять. Работы запланированы на лето 2023 года.

Также Мария Николаевна отметила, как только позволит погода, на участках, где устранялись утечки, будет восстановлено благоустройство.

Татьяна Можаева