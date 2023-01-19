Новоселье в семье Федоренко

Напомним, что в конце 2021 года Роман Федоренко стал героем нашей публикации «Доступна ли «доступная среда»? В результате производственной травмы, которая произошла пять лет назад, Роман Федоренко лишился обеих ног и одной руки. Журналист «Гатчинской правды» вместе с ним прошелся по улицам и социальным учреждениям Гатчины, чтобы оценить их доступность для граждан с ограниченными возможностями здоровья. И тогда мы рассказали о его стесненных жилищных условиях: он жил с семьей в одной комнате двухкомнатной коммунальной муниципальной квартиры.

Как раз в 2021 году Совет депутатов города Гатчины – первым в Ленинградской области - утвердил Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат из бюджета МО «Город Гатчина» на реализацию мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, где проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. В Гатчине создана специальная комиссия по обследованию таких жилых помещений. Если по заключению комиссии приспособление жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме невозможно, то в рамках муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественным жильем граждан МО «Город Гатчина» из средств местного бюджета приобретается благоустроенное жилое помещение.

Условия проживания Романа Федоренко по заключению комиссии не соответствовали его потребностям с учетом состояния здоровья, поэтому ему и семье - супруге Маргарите и дочери Веронике - жилое помещение заменили на квартиру, в которой все ремонтные работы произведены с учетом беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Это очень важное событие, даже не верится, что такое возможно, - прокомментировал Роман.

Поздравляем семью Федоренко с улучшением жилищных условий!