О прорыве блокады и острове Сухо

Ученики разных школ Гатчины, в том числе кадетских классов, – лидеры ученических советов, активисты собрались в коворкинге, чтобы узнать новое для себя о героической обороне Ленинграда и прорыве блокады.

Ведущий специалист центра «Авангард» Ленинградской области Алексей Прилуцкий рассказал ребятам о подвиге защитников острова Сухо в Ладожском озере, о Ладожской флотилии, которая непосредственно занималась прикрытием Дороги жизни. Весьма примечательна история и самого острова, образованного искусственным путем благодаря Петру I, который и дал название этому месту – Сýхо, с ударением на первый слог. В годы Великой Отечественной войны при обороне Ленинграда остров сыграл свою роль.

На встрече был показан документальный фильм об этих событиях. Также Алексей Анатольевич показал ребятам подлинное оружие Победы, с которым защитники Ленинграда освобождали город от фашистской блокады: знаменитый ППШ-41 – пистолет-пулемет системы Шпагина, ППС-43 – пистолет-пулемет Судаева, который выпускался в блокаду на Сестрорецком оружейном заводе, пехотный пулемет Дегтярева образца 1927 года. Также школьники рассмотрели знаменитую винтовку Мосина, самозарядную винтовку Токарева образца 1940 года – полуавтоматическое оружие, которым был вооружен, прежде всего, флот, и которое использовалось и как снайперское оружие. Было представлено и личное оружие: револьвер системы «наган» и пистолет ТТ.

После лекции Алексей Прилуцкий провел опрос и анкетирование ребят, чтобы понять, насколько хорошо они поняли и запомнили услышанное. Обо всем, что узнали на встрече, школьные активисты обязательно расскажут своим одноклассникам.

Андрей Соколов