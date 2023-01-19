Прорыв блокады – 80 лет назад

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко в своем выступлении напомнил о значимости этой победы, благодаря которой смертельное кольцо вокруг Ленинграда было прорвано, и в город стала поступать помощь:

- Сейчас подняты все документы фашистской Германии из архивов – никто не собирался завоевывать Ленинград. Целью фашистов была смерть города и его жителей – от голода, холода и болезней, от тяжелейших мучений. Об этом надо помнить! Вот она – идеология нацизма, которая существует и сегодня. И нам приходится защищать нашу культуру, нашу религию, уважение к нашей истории. Мы должны гордиться своими великими предками и быть достойными наших отцов и дедов, – сказал Виталий Андреевич.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подчеркнула, что подвиг защитников Ленинграда помнят во всем мире:

- Сегодня все человечество, воспитанное на великих героических традициях, салютует 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Я благодарю всех, кто пришел сегодня к стеле «Город воинской славы» отдать дань уважения героизму наших дедов и прадедов, подвигу, подобного которому не знает мир. Мы склоняем головы перед поколением победителей, подарившим нам будущее, XXI век, возможность жить и созидать.

Важнейшим символом поражения гитлеровской Германии было и остается красное знамя. На митинге состоялась торжественная передача исторических знамён 120 Гатчинской краснознамённой стрелковой дивизии и 267 отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 9 укреплённого района 28 армии потомкам поколения победителей.

Капитан I ранга, член совета общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского района, член Гатчинского Морского собрания Анатолий Иванович Тарасов передал знамена лучшим гатчинским бадминтонистам, победителям первенства России, членам Российской сборной: чемпиону Европы Георгию Петрову и бронзовому призеру чемпионата Европы по бадминтону Игорю Пушкареву. По окончании митинга ребята передали знамена в музей города Гатчины, чтобы каждый житель и гость нашего города мог их увидеть и прикоснуться к истории великой Победы.

…После минуты молчания участники митинга возложили живые цветы к подножию монумента «Город воинской славы». Вместе с жителями Гатчины в церемонии возложения приняли участие руководители города и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, руководитель приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Олег Белов, Сергей Коняев и Людмила Тептина, почетный гражданин города Гатчины Юрий Назаров.

Почетный караул у памятника несли участники военно-патриотического клуба «Отчий край».

Екатерина Дзюба