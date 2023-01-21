Стадион «Спартак»: гладко было на бумаге…

Муниципальный контракт был заключен в мае 2020 года, подрядная организация – ООО «Технострой». Стоимость работ по контракту – более 213 млн рублей, но в процессе реконструкции произошло значительное увеличение стоимости строительных материалов, а также в проектно-сметной документации было выявлено много недочетов.

Документацию откорректировали и направили на повторную экспертизу в ГАУ «Леноблэкспертиза». После получения положительного заключения экспертизы стоимость работ по контракту выросла до 244 млн рублей. На сегодняшний день вторая часть проектно-сметной документации находится на проверке в ГАУ «Леноблэкспертиза», и после получения положительного заключения стоимость работ, по предварительным расчетам, превысит 304 млн рублей.

Удорожание вызвано рядом объективных причин. В частности, увеличены объемы подстилающих и выравнивающих слоев из песка и щебня для всех типов покрытий. Верхнее покрытие беговых дорожек, легкоатлетических секторов и площадки для ГТО заменено на покрытие 13 мм типа FULLPUR. Также в стоимость включена ранее неучтенная разметка стадиона.

Откорректировано количество прожекторов для освещения футбольного поля. Лампы МГЛ заменены на светодиодные. Уточнена площадь кровельного материала навесов над трибунами с учетом формы покрытия и фактического расхода, откорректированы оконные блоки и витражи, включены затраты на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения и т.д.

На сегодняшний день на стадионе проложены подземные сети дождевой и хозяйственно-бытовой канализации, водоснабжения и электроснабжения стадиона, завершено устройство песчано-щебеночного основания футбольного поля и секторов, дренажа, выравнивающего слоя из гранитного отсева и укладка искусственного травяного покрытия. Залиты фундаменты и завершен монтаж металлических каркасов здания с трибунами и вспомогательных модульных зданий.

На стадионе сделано устройство песчано-щебеночного основания и двухслойного асфальтобетонного покрытия под резиновое покрытие беговых дорожек и секторов стадиона. Установлены все мачты освещения футбольного поля, и выполнено 95% тротуаров из брусчатки вокруг.

Строительная готовность объекта на данный момент составляет 75%

Помимо удорожания материалов, в ходе реконструкции выявились непредвиденные проблемы. Например, пришлось переносить аварийные электрические сети и переустраивать теплотрассу, проходящую по территории стадиона. При этом оказалось, что железобетонный забор между стадионом и молокозаводом поставлен не по границе земельного участка, а со смещением на территорию «Спартака» более, чем на полметра и мешает работам по переустройству теплотрассы. Чтобы не допустить срывов сроков реконструкции стадиона и переустройства теплосетей, железобетонное ограждение демонтируется.

В связи с возникшими финансовыми и техническими сложностями объект удастся ввести в эксплуатацию только во втором квартале 2023 года.