«Студенческий десант» в Гатчинской полиции

Необычную встречу для студентов 4 курса Гатчинского педколледжа организовали сотрудники отдела по работе с личным составом, юрисконсульт правовой группы, сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и председатель Совета ветеранов УМВД России по Гатчинскому району.

Ребята познакомились с деятельностью сотрудников полиции, спецификой их службы, условиями трудоустройства и порядком поступления в учебные заведения системы МВД, а также с льготами и социальными гарантиями, предоставляемыми сотрудникам внутренних дел.

Председатель Совета ветеранов Антонина Моргач рассказала студентам о законодательных актах, регламентирующих деятельность госучреждений по предупреждению подростковой преступности, об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и организации профилактической работы с учащимися в школе.

Ребята узнали о деятельности добровольной народной дружины города Гатчины, порядке вступления в ее ряды, задачах, стоящих перед дружинниками, и требованиях, предъявляемых к кандидатам в дружинники.

После теории студенты познакомились с практической деятельностью полицейских. Так, сотрудники экспертно-криминалистического отдела рассказали о криминалистических методах и используемой ими технике. Участники «Студенческого десанта» получили возможность изнутри увидеть работу сотрудников специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

В заключение встречи ребята с интересом узнали о славной истории Гатчинской полиции, посетив небольшой музей - «Комнату истории УМВД России по Гатчинскому району».

Как отмечают организаторы мероприятия, такое живое общение полицейских и студентов полезно обеим сторонам и, возможно, для кого-то из ребят станет шагом к профессии сотрудника полиции.

Татьяна Можаева